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СМИ: Киану Ривз тайно обручился со своей любимой

СМИ: Киану Ривз тайно обручился со своей любимой
14:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Грант поддерживала Ривза в нелегкие времена, и именно она стала человеком, который вдохнул смысл в непростую жизнь актера.

Личная жизнь Киану Ривза наладилась окончательно. Недавно в СМИ появились слухи о том, что они с Александрой Грант находятся на пути к тому, чтобы узаконить свои отношения.

Киану не любит публично делиться подробностями своей личной жизни, поэтому узнать точную информацию довольно сложно. Однако инсайдер поделился с изданием Globe радостной новостью: Ривз и Грант тайно обручились. По словам источника, это произошло не так давно, и Киану тщательно готовился к этому событию.

Он зажег в комнате много свечей, а также решил порадовать свою возлюбленную ужином из ее любимого ресторана. В самый главный момент на фоне играла композиция Фрэнка Синатры, которую любят Александра и Киану.

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В этой романтичной атмосфере актер сделал предложение Грант. Художница не думала, что это произойдет, но была очень рада и сказала заветное "да". Инсайдер утверждает, что сейчас пара занята планированием торжества. 

Ривз никогда не был женат, поэтому для него это ответственный шаг. Таблоиды предполагают, что его предложение не является спонтанным решением, ведь актер знает Александру уже много лет. И хотя их первый совместный выход в свет состоялся совсем недавно, к этим отношениям влюбленные шли не один год.

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Свадьба, Замужество, Знаменитости, Киану Ривз, Актер, Торжество, Александра Грант.
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