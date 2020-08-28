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Борьба с миром, где доминируют мужчины: Netflix показал первый тизер мини-сериала "Ферзевый гамбит" (Видео)

Борьба с миром, где доминируют мужчины: Netflix показал первый тизер мини-сериала "Ферзевый гамбит" (Видео)
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Netflix выпустил первый тизер предстоящего драматического мини-сериала "Ферзевый гамбит".

 Также в тизере засветилась и дата премьеры - шоу появится на сервисе 23 октября.

Главную роль играет Аня Тейлор-Джой ("Эмма"). Также в сериале снялись Гарри Меллинг, Хлоя Пирри, Аннабет Келли, Мариэль Хеллер и Янина Элькин.

Режиссером выступил Скотт Фрэнк, он же написал сценарий в соавторстве с Алланом Скоттом.

По мотивам Resident Evil: Netflix готовит новый сериал

Действие ленты, основанной на романе Уолтера Тевиса "Ход королевы", разворачивается в 1950-х годах. В центре сюжета оказывается умная девушка по имени Бет Хармон, которая росла в приюте. Еще в детстве героиня проявила себя как талантливая шахматистка, а со временем она стала оттачивать навыки и побеждать на разных турнирах. После множества успешных партий Бет стала чаще светиться на гламурных тусовках, но она так и осталась изгоем. При этом ей приходилось бороться с личными демонами и стереотипами этого шахматного мира, где доминируют мужчины.

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Кино, Фильм, Тизер, Netflix.

Автор:

Телеграф
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