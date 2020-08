По мотивам Resident Evil: Netflix готовит новый сериал

В частности в Twitter опубликовано фото готового сценария первого эпизода, а также небольшой синопсис.

"Когда дети Вескеров переезжают в Нью-Раккун-Сити, секреты, которые они раскрывают, могут стать концом всему. Новый сериал Resident Evil, основанный на легендарной хоррор-франшизе от Capcom, выходит на Netflix", - написан в твите.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

— NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020