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По мотивам Resident Evil: Netflix готовит новый сериал

По мотивам Resident Evil: Netflix готовит новый сериал
22:03 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Сервис Netflix занимается производством сериала по видеоиграм Resident Evil.

В частности в Twitter опубликовано фото готового сценария первого эпизода, а также небольшой синопсис.

"Когда дети Вескеров переезжают в Нью-Раккун-Сити, секреты, которые они раскрывают, могут стать концом всему. Новый сериал Resident Evil, основанный на легендарной хоррор-франшизе от Capcom, выходит на Netflix", - написан в твите.

Всего в сезоне будет 8 серий по 60 минут каждая. Сценарий напишет Эндрю Дабб, который работал над сериалом "Сверхъестественное", а режиссером первых двух эпизодов выступит Бронуэн Хьюз ("Ходячие мертвецы").

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Об актерском составе и дате выхода информации пока нет.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Resident Evil, Netflix.

Автор:

Телеграф
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