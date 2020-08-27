Netflix выпустил первый трейлер анимационной адаптации "Догма дракона" (Видео)

Сервис Netflix презентовал дебютный трейлер аниме-сериала "Догма дракона" (Dragon's Dogma), основанного на одноименной серии видеоигр 2010-х годов от CAPCOM.
Сериал будет состоять из семи эпизодов, названия которых будут соответствовать семи смертным грехам.
Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире и следует за Воскрешенным - человеком по имени Итан, чье сердце украл дракон. Каким-то образом Итан смог остаться в живых и теперь отправляется в путешествие, чтобы найти и убить дракона. Но на пути ему бросают вызов демоны, олицетворяющие семь смертных грехов. Во время войны с монстрами Итан начинает терять свою человечность.
Премьера мультфильма запланирована на 17 сентября.
Как сообщалось ранее, Netflix решил отказаться от дальнейших съемок фантастического сериала "Видоизмененный углерод".