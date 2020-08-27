Пандемия ни при чем: второй сезон сериала "Видоизмененный углерод" станет последним

Netflix решил отказаться от дальнейших съемок фантастического сериала "Видоизмененный углерод". Согласно данным издания The Hollywood Reporter, второй его сезон станет последним.

Источники отмечают, что такое решение было принято еще весной. В качестве причины указывается результат традиционного анализа зрительской аудитории в сравнении с затратами на производство. Пандемия коронавируса не имеет к закрытию сериала никакого отношения.

Действие в литературном первоисточнике, на котором основан проект, происходит в далеком будущем, в котором люди научились полностью копировать личности и перемещать их в другие тела. Ключевой персонаж бывший наемник по имени Такеши Ковач "путешествует" через столетия в разных телах или, как их принято называть в произведениях, "оболочках".

В первом сезоне, представленном зрителям в 2018 году, роль Ковача исполнял актер Юэль Киннаман, во втором его сменил Энтони Маки, знакомый зрителям по роли Сокола в фильме "Первый мститель 2: Другая война".

"Видоизмененный углерод" оказался не первым проектом Netflix от продолжения которого потоковый сервис отказался в 2020 году.