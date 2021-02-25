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"Привидение, смотрите": Дмитрий Комаров устроил студию звукозаписи под одеялом (видео)

"Привидение, смотрите": Дмитрий Комаров устроил студию звукозаписи под одеялом (видео)
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram Дмитрия Комарова

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который в новом сезоне тревел-программы "Світ навиворіт" рассказывает о Пакистане, вместе с оператором Александром Дмитриевым показал некоторые тонкости работы в экспедициях.

В новом ролике в сториз Инстаграма видно, что Комаров спрятался под одеялом, из под которого отчетливо слышится голос телеведущего. Как оказалось, автор "Світу навиворіт" таким образом, за неимением профессиональной студии звукозаписи, начитывает программу - сам текст с мобильного телефона, а вокруг микрофона - расставлены подушки.

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"Привидение, смотрите", - шутливо комментирует Александр, когда подходит к мобильной "студии".

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Также ведущий выложил дополнительное фото своего рабочего помещения: "Мобильная студия звукозаписи, когда нужен мой голос, а я не в редакции".

Фото мобильной студии звукозаписи

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, какие сложности возникали у них с оператором Александром во время съемок нового сезона телепередачи "Світ навиворіт".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Шоу, Дмитрий Комаров, Світ навиворіт.
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