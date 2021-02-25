"Привидение, смотрите": Дмитрий Комаров устроил студию звукозаписи под одеялом (видео)

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который в новом сезоне тревел-программы "Світ навиворіт" рассказывает о Пакистане, вместе с оператором Александром Дмитриевым показал некоторые тонкости работы в экспедициях.

В новом ролике в сториз Инстаграма видно, что Комаров спрятался под одеялом, из под которого отчетливо слышится голос телеведущего. Как оказалось, автор "Світу навиворіт" таким образом, за неимением профессиональной студии звукозаписи, начитывает программу - сам текст с мобильного телефона, а вокруг микрофона - расставлены подушки.

"Привидение, смотрите", - шутливо комментирует Александр, когда подходит к мобильной "студии".

Также ведущий выложил дополнительное фото своего рабочего помещения: "Мобильная студия звукозаписи, когда нужен мой голос, а я не в редакции".

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, какие сложности возникали у них с оператором Александром во время съемок нового сезона телепередачи "Світ навиворіт".