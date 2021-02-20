Комаров рассказал о месте, где встретились Адам и Ева: "Одна из самых опасных провинций" (фото)

Популярный тревел-ведущий Дмитрий Комаров в новом сезоне программы "Світ навиворіт" на телеканале "1+1" знакомит зрителей с необычайно красивой, и в то же время опасной страной в Южной Азии - Пакистаном. Новые приключения украинского телеведущего ожидают в одной из провинций под названием Белуджистан, которая расположена на западе страны на границе с Ираном.

"Белуджистан. Пожалуй, это были одни из самых впечатляющих дней в Пакистане. Фантастически красивая земля. И неожиданно - легенды про Адама, Еву, Ноя...", - делится своими впечатлениями Дмитрий на странице Инстаграма. "Экспедиция в Белуджистан: яркая, красивая, интригующая, с загадками прошлого и попытками предсказать будущее. Белуджистан - одна из самых опасных провинций (не вся, но большая часть региона). К сожалению, пока эту красоту увидеть непросто".

Комаров объясняет, что практически каждому иностранцу требуется сопровождение и вооруженный конвой, а журналисту еще и специальные разрешения.

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"Паломники, исповедующие суфизм - мистическое течение ислама - верят, что именно в этих местах встретились Адам и Ева (в Коране, как и в Библии, они - первые люди на Земле). Мусульмане, как и христиане верят, что от всемирного потопа человечество и всех живых существ спас Ной, построив Ковчег (в исламе Ноя называют пророк Нух)", - рассказывает телеведущий, который с оператором Александром поднялся на вершину горы, в которой есть "ушко" - огромное отверстие, за которое, по легенде суфиев, Ной крепил якорь Ковчега, когда причалил. "Если вдруг когда-нибудь жизнь занесет вас в эти места - предупреждаю, что лучше иметь снаряжение для скалолазания и организовать страховку. И не пытаться ехать без сопровождения", - предостерегает Дмитрий.

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Напомним, что в январе в некоторых районах Пакистана произошло внезапное падение частоты в системе электропередачи. Это привело к масштабному блэкауту.