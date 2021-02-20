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В сети опубликовали письмо Елизаветы II с заявлением о дальнейшей судьбе герцогов Сассексских (фото)

В сети опубликовали письмо Елизаветы II с заявлением о дальнейшей судьбе герцогов Сассексских (фото)
Обновлено 07:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

19 февраля 2021 года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл окончательно покинули королевскую семью и сложили свои обязанности. Подобным решением пара расстроила королеву Елизавету II, однако она принимает решение внука и отпускает его в "свободное плаванье".

Вместе с королевским титулом, у принца Гарри и Меган забирают все почетные воинские звания и царские патронаты, которые вскоре будут перераспределены между действующими членами королевской семьи.

В сети опубликовали полное письмо-заявление Букингемского дворца о герцогах Сассекских, в котором идется про решение Елизаветы II.

 

Напомним, что после переезда в США Меган Маркл и принц Гарри не скучают. Они запустили собственный подкаст, в котором общаются со своими поклонниками. Также пара готовит свое комедийное шоу.

Также, ранее “Телеграф” сообщал, что Меган Маркл во второй раз беременна. Приблизительно в конце весны или в начале лета принц Гарри снова станет отцом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 140

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Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл.
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