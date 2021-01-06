Дмитрий Комаров рассекретил новый сезон "Світ навиворіт": куда отправился ведущий

Украинский телеведущий и автор тревел-программы "Мир наизнанку" на канале "1+1" Дмитрий Комаров, который провел с супругой новогодние каникулы на Мальдивах, раскрыл место съемок нового 12 сезона шоу.

В этот раз ведущий отправился в Пакистан. Об этом Дмитрий рассказал на своей личной странице в Инстаграме.

"Буду краток. Новый сезон. Мир наизнанку. Пакистан! В новое время: теперь по субботам, в 18-30 на 1+1, с 13 февраля. Сезон, который абсолютно не похож на все предыдущие за 10 лет. Страна, о которой большинство людей много слышали, но мало знают. У большинства людей она ассоциируется с опасностями. Но ведь не может такого быть, чтобы в стране был только негатив, как говорят в новостях?" - задался вопросом ведущий.

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Напомним, что ранее Комаров говорил, что во время пандемии коронавируса его работа и съемки в целом стали намного сложнее.

"Мы разберемся, что из стереотипов - правда, а что - ложь. И самое главное - покажем настоящую жизнь простых людей в стране, которую СМИ называют одной из самых опасных в мире. Так ли это? Как тут живут и отдыхают, влюбляются и женятся? Чем увлекаются? Что едят? О чем мечтают? В мегаполисах и селах, пустынях и тропиках, а еще высоко в горах, где сравнительно недавно правили короли. Какие правила жизни в консервативной мусульманской стране? И как по соседству в том же Пакистане по другим правилам живут язычники, у которых разрешен даже алкоголь? И еще очень много "как" и "почему", - интригует Дмитрий.

Также ведущий признался, что давно рассматривал это направление, потому что он очень интересовался культурой всего региона: "Не было ни одного дня, чтобы мне стало скучно. Чтобы я не узнал что-то новое и не сказал "вау". Эмоции и драйв были спутниками путешествия. Это реально страна для тех, кто ищет абсолютно новое направление, и просто не может позволить себе скучать".

Ранее телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как ему удалось создать 10 лет назад свой авторский тревел-проект "Мир наизнанку".