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"Ты и есть подарок": Елена Кравец поздравила дочь с днем рождения милым видео

"Ты и есть подарок": Елена Кравец поздравила дочь с днем рождения милым видео
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф

Актриса юмористической студии "Квартал-95" Елена Кравец, которая недавно назвала свои любимые сериалы Netflix, поздравила свою старшую дочь Марию с ее 18-летием.

На своей официальной странице в Инстаграме Кравец опубликовала милое видео, составленное из архивных семейных фотографий, на которых изображена Маша.

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"18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня...) С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок..)", - написала актриса.

 
 
 
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Также Елена отметила, что не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, ведт день рождения Марии было 24 февраля: "Но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама".

Добавим, что Мария появилась в браке Елены Кравец и бывшего исполнительного продюсера студии "95 квартал" Сергея Кравца в 2003 году. Девушка уже некоторое время живет отдельно от родителей.

 
 
 
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У супругов есть еще двойняшки: сын Иван и дочь Екатерина, которые родились 19 июля 2016 года.

 
 
 
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В 2020 году Елена Кравец поборола коронавирус. В том же году Мария окончила элитную частную Новопечерскую школу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Квартал-95, Поздравление, День рождение, Елена Кравец, Марія Кравець.
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