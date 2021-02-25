"Добро пожаловать, наша малышка": телеведущий Андрей Джеджула снова стал папой (фото)

Телеведущий Андрей Джеджула снова стал папой - у шоумена и его супруги Юлии Леус родилась дочь. Счастливой новостью новоиспеченный отец поделился на своей странице в Фейсбуке 25 февраля.

Малышка, которую назвали Аделиной, появилась на свет рано утром, в 6:48, 25 февраля. Ведущий добавил, что присутствовал на родах, и прочувствовал все от первой схватки жены и до первого вздоха дочери.

"Вес: 3840, рост: 55! Добро пожаловать, наша малышка, Адель" - написал Джеджула.

Отметим, что малышка Адель - это первый общий ребенок Андрея и Юлии. Однако, у Джеджулы есть сын Даниэль от отношений с Сантой Димопулос, а у Юлии есть дочь Ангелина от предыдущих отношений.

Напомним, что пара поженилась в октябре 2017 года. А 30 августа 2020 года Леус сообщила, что беременна.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский ведущий Анатолий Анатолич и его супруга ждут третьего ребенка.