"Я счастлив": ведущий Анатолий Анатолич сообщил о беременности своей супруги

Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич вскоре снова станет папой. Его супруга, Юлия Бойко беременна в третий раз. Радостной новостью Анатолич поделился на своей странице в Инстаграме 24 февраля.
Ведущий опубликовал яркое фото из отдыха в Майями со своей семьей. На снимке видно округлившийся животик Юлии.
"На этом фото нас пятеро. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив", – подписал снимок Анатолий Анатолич.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Юлия на своей странице в соцсети также написала о пополнении в семье, добавив, что находится на 20 неделе.
"Совсем скоро нас будет пять! Мы сильно счастливы" - написала Юлия, сопроводив хештегом #20недель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что у пары уже есть двое дочерей - 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита.
Ранее, "Телеграф" писал, что Никита Добрынин признался, что почувствовал, узнав о беременности Даши Квитковой.