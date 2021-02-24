"Я счастлив": ведущий Анатолий Анатолич сообщил о беременности своей супруги

Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич вскоре снова станет папой. Его супруга, Юлия Бойко беременна в третий раз. Радостной новостью Анатолич поделился на своей странице в Инстаграме 24 февраля.

Ведущий опубликовал яркое фото из отдыха в Майями со своей семьей. На снимке видно округлившийся животик Юлии.

"На этом фото нас пятеро. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив", – подписал снимок Анатолий Анатолич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Юлия на своей странице в соцсети также написала о пополнении в семье, добавив, что находится на 20 неделе.

"Совсем скоро нас будет пять! Мы сильно счастливы" - написала Юлия, сопроводив хештегом #20недель.

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Напомним, что у пары уже есть двое дочерей - 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита.

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