Звезда "95 Квартала" поделилась списком любимых сериалов Netflix (видео)

Потоковый сервис Netflix набирает все больше популярности среди многих любителей кинематографа по всему миру. Не так давно автор "Игры престолов" Джордж Мартин назвал сериал, который понравился ему больше всего Netflix в 2020 году - это "Ход королевы", создателей которого консультировал известный шахматист Гарри Каспаров! Решила поделиться и своими предпочтениями актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец.

На личной странице в Инстаграм звезда составила список из пяти любимых сериалов стриминга.

"Вынуждена признаться, гайз. Подсела на Нетфликс... Так что если вдруг вы сейчас в поиске "что бы такого посмотреть", то вот вам моя "пятерочка". Тут и новинки, и классика, но все, как говорится, проверено на себе!))", - делится Кравец.

1. К примеру, "Корона" - о реалиях жизни британской королевской династии. Монархия с человеческим лицом. Невероятно красивый во всех смыслах сериал. Особенно удивительно себя чувствуешь от осознания того факта, что это история, которая пишется до сих пор.... Обожаю такое.

2. "Headspace Guide to Meditation"

Это первый случай в моей практике: приложение для смартфона "снимает" сериал! Похоже, это и есть будущее:)

Вы наверняка слышали о "Headspace"-приложении для медитаций. Так вот, они медитировали -медитировали и озарила их мысль светлая: снять легкое понятное видео про пользу и эффект медитации и рассказать о ней тем, кто ещё не там.

В итоге имеем несколько серий, где с помощью инфографики, анимации и опираясь на весомые факты, самый активный популяризатор медитаций "Headspace" сделал ход конём, рассказав аудитории Netflix что к чему на ее же языке. Смотреть всем практикующим и сомневающимся - очень полезная штука)

3. Метод "Комински" - уникальный мини-сериал, случайно найденный на просторах Netflix и пленивший меня на два сезона.

Ироничный стариковский юмор, местами "чёрный"(обожаю!)

Веселый возрастной сарказм и подтрунивание старых друзей не только друг над другом, но и над жизнью, смертью и "вот этим вот всем"! И знаете что? Оказывается, в 70 нас задевает то же, что и в 20!

Пригласите родителей к экрану и енджой!)

4. "Большая маленькая ложь"

Экранизация одноимённого романа Лианы Мориарти. Даже описывать не буду. Просто начните и до встречи в конце последней серии:)

5. "Два Папы" (фильм 2019 года - ред.)- это рассказ о вечном противостоянии двух взглядов на религию. Два священнослужителя - открытый ко всему новому аргентинец и консервативный немец ведут философские, но понятные в своей простоте и глубине дискуссии о боге, вере и жизни. Невозможно убедительные Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс, блестящий сценарий и остроумные диалоги! Маст, в общем.

Ранее стриминговый сервис Netflix выпустил видео с самыми ожидаемыми кинопремьерами 2021 года.