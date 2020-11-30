"Это было соблазнительно": Каспарову и его жене предлагали роли в сериале "Ход королевы"

Во всем мире набрал огромную популярность американский мини-сериал "Ход королевы", или же "Ферзевый гамбит". Проект основанный по роману писателя Уолтера Тевиса, изданного в 1983 году.

В центре сюжета история девушки Бет Хармон из Кентукки, которая в 9-летнем возрасте становится сиротой, а позже открывает в себе талант шахматистки.

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Режиссером сериала стал сценарист Скотт Фрэнк, а главную роль исполнила британская актриса Аня Тейлор-Джонс. Не менее интересным есть тот факт, что консультировал проект 13-й чемпион мира по шахматам, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Гарри Каспаров. Как передают ФАКТЫ, ссылаясь на интервью шахматиста изданию Slate.com, стало известно, какую роль он сыграл в работе над сериалом.

Каспаров рассказал, что он получил приглашения поработать со Скоттом сразу от двух источников. Сначала ему позвонил коллега, шахматный консультант Брюс Пандольфини, который уже был задействован в проекте, а позже авторы сериала "Игры престолов", которые были знакомы с сценаристом. "Речь шла о том, чтобы я сыграл советского гроссмейстера Василия Боргова. Он сказал: "Гарри, мы хотим, чтобы ты чувствовал себя комфортно. У тебя красивая жена. И она может сыграть роль твоей супруги в сериале. Что скажешь?" О, это было так соблазнительно!" - признался Каспаров.

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Но в итоге, ссылаясь на дефицит времени (а съемки были распланированы на три месяца), шахматист предложил свои услуги в качестве консультанта.

Гарри Каспаров с женой Дарьей Тарасовой

Именно Гарри Каспаров настоял на том, чтобы в сериале разыгрывались настоящие партии: "Любой зритель, мало-мальски знакомый с шахматами, сразу чувствует, что ему показывают очередной "голливуд". Каспаров отметил, что большинство партий в сериале были подобраны легко, а вот с последней пришлось потрудиться. "Ее нужно было показать полностью - от первого до последнего хода. И это был ферзевый гамбит", - рассказал шахматист. "А еще там был очень важный элемент - друзья героини во главе с Бенни сидят в Нью-Йорке и помогают ей анализировать партию. Значит, она должна быть не просто сложной, а очень-очень сложной! Я подобрал несколько таких партий и остановился в итоге на одной. Ее разыграли в 1993 году Патрик Вольф и Василий Иванчук".

Кроме этого, шахматист подчеркнул, что в книге Тевиса совсем не упоминается КГБ, но в реальности советских чемпионов, которых отправляли на Запад со своими семьями для участия в турнирах, обязательно сопровождались парнями из КГБ.

Также известный шахматист признался, что для него история Бет Хармон - это история Бобби Фишера, только ее женская версия: "Он всегда действовал самостоятельно, никому не доверял. Бет до ее поездки в СССР рассказывали, что сила советских шахматистов заключается в том, что они всегда анализируют партии вместе, как одна команда".

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