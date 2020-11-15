Скачать
Воскресенье, 15.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Второй тур местных выборов: появились данные о явке
Второй тур местных выборов: появились данные о явке
"Миротворцы" Путина оборудовали наблюдательные посты в Карабахе: где они находятся на карте
"Миротворцы" Путина оборудовали наблюдательные посты в Карабахе: где они находятся на карте
Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз
Дмитрий Хрусталев раскрыл свой диагноз
Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1
Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

"Ход королевы": пять фактов о самом популярном сериале осени

"Ход королевы": пять фактов о самом популярном сериале осени
18:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Драма стримингового сервиса Netflix "Ход королевы" по роману американского писателя-фантаста Уолтера Тевиса - это история о взрослении, в которой исследуется истинная цена гения. Брошенная и переданная в детский дом в Кентукки в конце 1950-х годов, юная Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой) обнаруживает удивительный талант к шахматам, в то же время развивая пристрастие к транквилизаторам, предоставляемым государством в качестве успокаивающего средства для детей. Преследуемая своими личными демонами и подпитываемая коктейлем из наркотиков и одержимости, Бет превращается в впечатляюще умелого и гламурного изгоя, в то же время полна решимости преодолеть традиционные границы, установленные в мире соревновательных шахмат, где доминируют мужчины.

5 интересных фактов о сериале "Ход королевы"

1. Мини-сериал консультировал известный шахматист Гарри Каспаров.

Российский шахматист Гарри Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, которого признают как величайшего шахматиста в истории. Именно он консультировал американский сериал. Естественно, Каспаров даже числится в титрах телепроекта.

2. "Ход королевы", как бывает редко, хорошо восприняли в настоящем шахматном мире.

Поклонники шахмат будут довольны: авторы корректно поработали с отображением партий, названиями матов и защит. Для сценариста сериала Скотта Фрэнка было крайне важно, чтобы шахматисты восприняли его работу серьезно. Так, Международная шахматная федерация отметила у себя в Twitter: "Хорошо сыграно, Netflix".

Также высокую оценку сериалу дали известные молодые шахматисты - Ян Непомнящий и Никита Витюгов, которые отметили, что проект получился довольно не плохим, хотя и со слащавой концовкой.

"Только что закончил смотреть "Ход королевы". Шахматная часть была сделана ответственно. На мой вкус, после искупления, через которое проходит Бет, финал не должен быть таким слащавым. В остальном отлично"

"Закончил "Ход королевы". 8 из 10, и в основном за счет шахматной части. Забавно видеть шахматный мир таким идеальным местом (никто и представить себе не может то же самое об искусстве или театре). Печально видеть неизбежную связь шахмат со всевозможными пороками"

3. Исполнительница главной роли, британская актриса Аня Тейлор-Джой не умела играть в шахматы до съемок.

О том, что 24-летняя актриса впервые познакомилась с шахматной фигурой стало известно из интервью изданию The Hollywood Reporter: "Я знала только то, что там есть фигуры и доска". Каждую шахматную партию молодая актриса заучивала непосредственно перед съемками.

4. Роман писателя Уолтере Тевиса изначально хотел экранировать покойный голливудский актер Хит Леджер.

Культовый актер Хит Леджер, как оказалось, очень любил шахматы, а в свободное от работы время приходил в Вашингтон-Сквер-парк в Нью-Йорке, чтобы поиграть с обычными людьми.

Еще в 2007 и в начале 2008 года актер намеревался снять экранизацию по сценарию Скотта Фрэнка, который в конечном итоге стал соавтором мини-сериала Netflix. Леджер в конце концов увлекся созданием фильма и даже отправил сценарий Эллен Пейдж, надеясь, что она сыграет главную роль Бет Хармон. За несколько месяцев до начала производства Леджер умер в январе 2008 года от случайной передозировки рецептурных таблеток. Ему было 28 лет.

5. Споры о корректном названии сериала

Зрители до сих пор спорят о том, как будет правильнее называть американский сериал, ведь его оригинальное название "The Queenʼs Gambit" дословно переводится как "Королевский гамбит" (Netflix).

А вот название "Ферзевый гамбит" (Википедия) буквально означает начало шахматной партии. В медиа также встречается "Гамбит королевы", но очень редко.

Вариант "Ход королевы" может показаться неискушенному зрителю более простым и понятным.

Американский драматический мини-сериал "Ход королевы" собирает немало положительных отзывов среди широкой аудитории. Больше о сериале - на сайте "Телеграф".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Факты, Гарри Каспаров, Сериалы, Хит Леджер, Netflix, Ход королевы, Гамбит королевы, Ферзевый гамбит.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сеть развеселила "выгодная" акция в супермаркете Киева (фото)
02 Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
03 Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки
04 В Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений. Видео
05 Боксер Вегас покорил Лас-Вегас убийственным нокаутом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Байден победил благодаря фальсификациям&quot;: Трамп не признает поражение на выборах
"Байден победил благодаря фальсификациям": Трамп не признает поражение на выборах
Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян
Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян
Что будет с долларом на новой неделе: аналитик дал ответ
Что будет с долларом на новой неделе: аналитик дал ответ
Зимнее &quot;бабье лето&quot; и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Зимнее "бабье лето" и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь