"Ход королевы": пять фактов о самом популярном сериале осени

Драма стримингового сервиса Netflix "Ход королевы" по роману американского писателя-фантаста Уолтера Тевиса - это история о взрослении, в которой исследуется истинная цена гения. Брошенная и переданная в детский дом в Кентукки в конце 1950-х годов, юная Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой) обнаруживает удивительный талант к шахматам, в то же время развивая пристрастие к транквилизаторам, предоставляемым государством в качестве успокаивающего средства для детей. Преследуемая своими личными демонами и подпитываемая коктейлем из наркотиков и одержимости, Бет превращается в впечатляюще умелого и гламурного изгоя, в то же время полна решимости преодолеть традиционные границы, установленные в мире соревновательных шахмат, где доминируют мужчины.

5 интересных фактов о сериале "Ход королевы"

1. Мини-сериал консультировал известный шахматист Гарри Каспаров.

Российский шахматист Гарри Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, которого признают как величайшего шахматиста в истории. Именно он консультировал американский сериал. Естественно, Каспаров даже числится в титрах телепроекта.

2. "Ход королевы", как бывает редко, хорошо восприняли в настоящем шахматном мире.

Поклонники шахмат будут довольны: авторы корректно поработали с отображением партий, названиями матов и защит. Для сценариста сериала Скотта Фрэнка было крайне важно, чтобы шахматисты восприняли его работу серьезно. Так, Международная шахматная федерация отметила у себя в Twitter: "Хорошо сыграно, Netflix".

Также высокую оценку сериалу дали известные молодые шахматисты - Ян Непомнящий и Никита Витюгов, которые отметили, что проект получился довольно не плохим, хотя и со слащавой концовкой.

Just finished watching #TheQueensGambit. The chess part was done responsibly. For my taste, after the atonement through which Beth passes, the ending shouldn't be vanilla-sweet. Otherwise excellent. — Yan Nepomniachtchi (@lachesisq) October 27, 2020

"Только что закончил смотреть "Ход королевы". Шахматная часть была сделана ответственно. На мой вкус, после искупления, через которое проходит Бет, финал не должен быть таким слащавым. В остальном отлично"

Finished "The Queen's Gambit". 8 out of 10, and mainly due to the chess part. Funny to see the chess world being such a perfect place (no one would ever imagine the same about art or theatre). Sad to see the inevitable connection of chess with all kind of vices #QueensGambit — Nikita Vitiugov (@N_Vitiugov) October 26, 2020

"Закончил "Ход королевы". 8 из 10, и в основном за счет шахматной части. Забавно видеть шахматный мир таким идеальным местом (никто и представить себе не может то же самое об искусстве или театре). Печально видеть неизбежную связь шахмат со всевозможными пороками"

3. Исполнительница главной роли, британская актриса Аня Тейлор-Джой не умела играть в шахматы до съемок.

О том, что 24-летняя актриса впервые познакомилась с шахматной фигурой стало известно из интервью изданию The Hollywood Reporter: "Я знала только то, что там есть фигуры и доска". Каждую шахматную партию молодая актриса заучивала непосредственно перед съемками.

4. Роман писателя Уолтере Тевиса изначально хотел экранировать покойный голливудский актер Хит Леджер.

Культовый актер Хит Леджер, как оказалось, очень любил шахматы, а в свободное от работы время приходил в Вашингтон-Сквер-парк в Нью-Йорке, чтобы поиграть с обычными людьми.

Еще в 2007 и в начале 2008 года актер намеревался снять экранизацию по сценарию Скотта Фрэнка, который в конечном итоге стал соавтором мини-сериала Netflix. Леджер в конце концов увлекся созданием фильма и даже отправил сценарий Эллен Пейдж, надеясь, что она сыграет главную роль Бет Хармон. За несколько месяцев до начала производства Леджер умер в январе 2008 года от случайной передозировки рецептурных таблеток. Ему было 28 лет.

5. Споры о корректном названии сериала

Зрители до сих пор спорят о том, как будет правильнее называть американский сериал, ведь его оригинальное название "The Queenʼs Gambit" дословно переводится как "Королевский гамбит" (Netflix).

А вот название "Ферзевый гамбит" (Википедия) буквально означает начало шахматной партии. В медиа также встречается "Гамбит королевы", но очень редко.

Вариант "Ход королевы" может показаться неискушенному зрителю более простым и понятным.

Американский драматический мини-сериал "Ход королевы" собирает немало положительных отзывов среди широкой аудитории. Больше о сериале - на сайте "Телеграф".