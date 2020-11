"Ход королевы": пять фактов о самом популярном сериале осени

Драма стримингового сервиса Netflix "Ход королевы" по роману американского писателя-фантаста Уолтера Тевиса - это история о взрослении, в которой исследуется истинная цена гения. Брошенная и переданная в детский дом в Кентукки в конце 1950-х годов, юная Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой) обнаруживает удивительный талант к шахматам, в то же время развивая пристрастие к транквилизаторам, предоставляемым государством в качестве успокаивающего средства для детей. Преследуемая своими личными демонами и подпитываемая коктейлем из наркотиков и одержимости, Бет превращается в впечатляюще умелого и гламурного изгоя, в то же время полна решимости преодолеть традиционные границы, установленные в мире соревновательных шахмат, где доминируют мужчины.

5 интересных фактов о сериале "Ход королевы"

1. Мини-сериал консультировал известный шахматист Гарри Каспаров.

Российский шахматист Гарри Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад, которого признают как величайшего шахматиста в истории. Именно он консультировал американский сериал. Естественно, Каспаров даже числится в титрах телепроекта.

2. "Ход королевы", как бывает редко, хорошо восприняли в настоящем шахматном мире.

Поклонники шахмат будут довольны: авторы корректно поработали с отображением партий, названиями матов и защит. Для сценариста сериала Скотта Фрэнка было крайне важно, чтобы шахматисты восприняли его работу серьезно. Так, Международная шахматная федерация отметила у себя в Twitter: "Хорошо сыграно, Netflix".

Также высокую оценку сериалу дали известные молодые шахматисты - Ян Непомнящий и Никита Витюгов, которые отметили, что проект получился довольно не плохим, хотя и со слащавой концовкой.

Just finished watching #TheQueensGambit . The chess part was done responsibly. For my taste, after the atonement through which Beth passes, the ending shouldn't be vanilla-sweet. Otherwise excellent.

"Только что закончил смотреть "Ход королевы". Шахматная часть была сделана ответственно. На мой вкус, после искупления, через которое проходит Бет, финал не должен быть таким слащавым. В остальном отлично"

Finished "The Queen's Gambit". 8 out of 10, and mainly due to the chess part. Funny to see the chess world being such a perfect place (no one would ever imagine the same about art or theatre). Sad to see the inevitable connection of chess with all kind of vices #QueensGambit

— Nikita Vitiugov (@N_Vitiugov) October 26, 2020