«Ход королевы», «Корона» и не только: сериалы, которые помогут скоротать карантин выходного дня

Если вы хотите посмотреть интересный сериал, но при этом не тратить на него много времени, то эта подборка для вас.

"Телеграф" расскажет о проектах, за которыми можно скоротать карантин выходного дня.

"Ход королевы" (2020)

Количество серий: 7

Американский драматический мини-сериал. Сценарий разрабатывался Скоттом Фрэнком и Алланом Скоттом, основан на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году.

В детском приюте Кентукки в 1950-х годах 9-летняя девочка Бет Хармон обнаруживает удивительный талант к шахматам. Дальнейшая история повествует о стремлении шахматного вундеркинда стать гроссмейстером и преодолеть наркотическую зависимость.

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"Корона" (2016-2020)

Количество сезонов: 3

Исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган.

Добавим, что 15 ноября стартовал 4 сезон сериала "Корона". Чем удивят создатели проекта - узнайте в материалах "Телеграфа". Кроме этого, сериал уже продлен на шестой сезон.

"Острые предметы" (2018)

Количество серий: 8

Американский телевизионный мини-сериал в жанре психологического триллера, основанный на одноименном дебютном романе Гиллиан Флинн 2006 года. Создателем сериала является Марти Ноксон, а режиссером всех серий выступил Жан-Марк Валле.

Журналистка Камилла Прикер возвращается в свой родной город в штате Миссури, чтобы написать статью о недавней пропаже девушки. Статья должна помочь Камилле выйти из творческого кризиса и перезапустить ее карьеру журналистки. Во время сбора информации девушка пытается самостоятельно найти убийцу.

"Что знает Оливия?" (2014)

Количество серий: 4

Экранизация одноименного романа американской писательницы Элизабет Страут с оскароносной Фрэнсис Макдорманд в главной роли.

В сериале описываются события всей жизни Оливии Киттеридж и ее мужа Генри, начиная с зрелости и до старости. А также их непростые отношения с сыном Кристофером.

"Конец парада" (2012)

Количество серий: 5

Британо-американо-бельгийский мини-сериал. Сюжет является адаптацией одноименной серии романов Форда Мэдокса Форда.

Сериал рассказывает историю любовного треугольника между английским аристократом, его женой и юной активисткой движения за права женщин.

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