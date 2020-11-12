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Карантин выходного дня: что и как будет работать в эти дни (инфографика)

Карантин выходного дня: что и как будет работать в эти дни (инфографика)
10:58 Сегодня Телеграф

Карантин выходного дня впервые начнет действовать 14-15 ноября. В эти дни, по решению Кабмина, карантинные ограничения будут усилены.

Об этом говорится на правительственном портале.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее пояснял, что для того, чтобы избежать губительного для бизнеса полного локдауна, но разорвать цепочку передачи заболевания, было решено ужесточать карантин на выходных.

Работать на выходных будут только аптеки, в том числе ветеринарные, продовольственные магазины, автозаправочные станции (без зон питания).

О том, что будет разрешено, а что - под запретом, подробнее в инфографике:

Напомним, не все собираются соблюдать ограничения. К примеру, на введение карантина выходного дня торговая сеть "Эпицентр" отреагировала объявлением о введении 72-часовой рабочей пятницы.

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Карантин, Коронавирус, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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