Netflix решил продлить сериал "Корона" на шестой сезон

Популярный сериал "Корона", который рассказывает о жизни Елизаветы II и ее родственников, не завершится 5 сезоном. Авторы проекта планируют снять еще один сезон, который уже будет финальным.

В начале этого года стриминговый сервис Netflix сообщил, что у сериала "Корона" будет пять сезонов вместо запланированных ранее шести. Полгода спустя мнение изменилось на противоположное. В официальном Twitter Netflix появилось сообщение:

Мы подтверждаем, что будет шестой (и финальный) сезон сериала "Корона" кроме анонсированных ранее пяти!

Создатель сериала Питер Морган так объяснил это решение:

Когда мы стали обсуждать сюжетные линии пятого сезона, стало ясно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и выпустить шесть сезонов. Чтобы было ясно — не будет никакой современности, шестой сезон не приблизит нас к сегодняшнему дню, он просто позволит более подробно рассмотреть тот же период.

Представитель Netflix Синди Холланд говорит:

"Корона" продолжает поднимать планку с каждым новым сезоном. Мы не можем дождаться, когда зрители увидят предстоящий четвертый сезон, и гордимся тем, что поддерживаем Питера и всю его феноменальную команду в работе над предстоящими сезонами.

Третий сезон сериала заканчивался на событиях конца 70-х годов: праздновании 25-летия правления Елизаветы II, личных проблемах ее сестры Маргарет и заговоре королевы против собственного сына с целью помешать ему жениться по любви.

Четвертый сезон, показ которого ожидается позже в этом году, охватит события до начала 90-х годов, в нем зрители познакомятся с Маргарет Тэтчер и Дианой Спенсер. Предстоящие два финальных сезона будут охватывать события ориентировочно до 2003 года.