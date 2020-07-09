Леденящие душу приключения Сабрины: Netflix закрывает сериал

Netflix принял решение закрыть сериал о юной ведьме "Леденящие душу приключения Сабрины".

Четвертый сезон шоу станет последним, сообщает deadline.

Финальные серии выйдут в конце 2020 года.

Напомним, изначально сериал выходил на канале The CW, но потом перекочевал на Netflix. Основой сериала стал комикс "Сабрина — маленькая ведьма" от Archie Comics.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020

Первый сезон проекта вышел 26 октября 2018 года. После этого разразился скандал из-за скульптуры сатанинского божества Бафомета. Члены американской организации "Сатанинский Храм" заявили, что авторы сериала незаконно скопировали дизайн этой скульптуры, а также нанесли вред их репутации. В ноябре года авторы сериала уладили конфликт с организацией. Второй сезон вышел в апреле 2019 года, а третий - в январе 2020 года.