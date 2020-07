Леденящие душу приключения Сабрины: Netflix закрывает сериал

Четвертый сезон шоу станет последним, сообщает deadline.

Финальные серии выйдут в конце 2020 года.

Напомним, изначально сериал выходил на канале The CW, но потом перекочевал на Netflix. Основой сериала стал комикс "Сабрина — маленькая ведьма" от Archie Comics.

It all comes down to one last Chilling Adventure. Our final chapter is coming later this year. Coven forever. pic.twitter.com/T0jkwAc1wJ

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) July 9, 2020