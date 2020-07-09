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Все о королеве Елизавете: сериал Корона не закрывается после пятого сезона

Все о королеве Елизавете: сериал Корона не закрывается после пятого сезона
20:47 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Режиссер сериала Корона о жизни королевы Елизаветы II передумал заканчивать сериал в пятом сезоне.

В четверг, 9 июля, Netflix продлил сериал Корона до шестого сезона. Именно он станет финальным, а вовсе не пятый сезон, как планировалось ранее, сообщает Deadline.

"Вскоре после того, как мы начали обсуждать сюжетные линии для пятого сезона, стало ясно, что для того, чтобы отдать должное богатству и сложности истории, мы должны вернуться к первоначальному плану и снять шесть сезонов. Тем не менее должен внести ясность — шестой сезон не приблизит нас к сегодняшнему дню, но позволит охватить этот период более подробно", — объяснил Питер Морган решение продлить сезон.

Шестой сезон охватит период начала 2000-х годов. А вот поклонники Меган Маркл будут разочарованы — периода ее появления в жизни королевской семьи в сериале не будет.

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Напомним, полгода назад Netflix объявил, что пятый сезон сериала будет последний. И так королеву Елизавету в шестом, как и в пятом сезоне, исполнит Имельда Стонтон, а принцессу Маргарет — Лесли Мэнвилл.

Премьера четвертого сезона с Оливией Колман в роли королевы Елизаветы запланирована на конец 2020 года.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Елизавета II, Корона, Netflix.

Автор:

Телеграф
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