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Сериал "Корона": кто сыграет роль сестры королевы Елизаветы в последнем сезоне

Сериал "Корона": кто сыграет роль сестры королевы Елизаветы в последнем сезоне
17:12 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Стриминговый сервис Netflix наконец определился с актрисой, которая исполнит роль принцессы Маргарет в финальном сезоне сериала Корона.

Новой принцессой Маргарет станет номинантка на премию Оскар за роль в фильме Призрачная нить (2017) Лесли Мэнвилл. В этой роли она сменит Хелену Бонем Картер, которая играет в третьем и четвертом сезоне сериала. До нее принцессу Маргарет играла британская актриса Ванесса Кирби.

"Я очень счастлива, что буду играть принцессу Маргарет", — сказала Мэнвилл, — "Эта эстафета мне досталась от двух великолепных актрис, и моя задача сохранить высокий уровень. Кроме того, играть сестер с моей дорогой подругой Имельдой Стонтон будет одно удовольствие".

Напомним, ранее Netflix объявил, что в пятом сезоне в роли королевы Елизаветы Оливию Колман сменит актриса Имельда Стонтон.

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Пятый сезон станет финальным сезоном сериала Корона. Известно, что четвертый сезон запланирован к выходу в 2020 году. Съемки пятого сезона запланировали на 2021 год.

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Кино, Сериал, Актриса, Корона, Netflix.

Автор:

Телеграф
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