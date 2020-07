Сериал "Корона": кто сыграет роль сестры королевы Елизаветы в последнем сезоне

Новой принцессой Маргарет станет номинантка на премию Оскар за роль в фильме Призрачная нить (2017) Лесли Мэнвилл. В этой роли она сменит Хелену Бонем Картер, которая играет в третьем и четвертом сезоне сериала. До нее принцессу Маргарет играла британская актриса Ванесса Кирби.

"Я очень счастлива, что буду играть принцессу Маргарет", — сказала Мэнвилл, — "Эта эстафета мне досталась от двух великолепных актрис, и моя задача сохранить высокий уровень. Кроме того, играть сестер с моей дорогой подругой Имельдой Стонтон будет одно удовольствие".

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t

— The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020