Карантина не будет: съемки сериала "Корона" не прекратят снимать из-за коронавируса

Новости культуры:Съемки четвертого сезона королевской драмы практически завершены.

Сериал "Корона" от Netflix - одно из немногих шоу, которое не будет сбито с толку пандемией коронавируса, которая в настоящее время охватывает мировые телевизионные и кинопродукции.

В четвертом сезоне впервые будет представлена принцесса Диана, роль которой сыграет начинающая актриса Эмма Коррин. Оливия Колман и Хелена Бонэм Картер вернутся в этом сезоне к ролям Елизаветы и принцессы Маргарет соответственно.

Напомним, пятый сезон сериала "Корона" от Netflix станет финальным. Роль королевы Елизаветы II в последней части исполнит Имельда Стонтон. Стонтон сыграет Елизавету в 21 веке.

Фото www.instagram.com/thecrownnetflix

Сериал "Корона" впервые вышел в 2016 году и уже получил несколько десятков наград, в том числе "Золотой Глобус" и "Эмми". Третий сезон вышел в ноябре 2019 года. Четвертый запланирован на 17 декабря 2020 года, а даты выхода пятого пока нет.

Как сообщалось ранее, создатели сериала "Корона" сомневаются, что снимут сезон об отказе принца Гарри и Меган Маркл от титула.

Напомним: