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Карантина не будет: съемки сериала "Корона" не прекратят снимать из-за коронавируса

Карантина не будет: съемки сериала "Корона" не прекратят снимать из-за коронавируса
14:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Съемки четвертого сезона королевской драмы практически завершены.

Сериал "Корона" от Netflix - одно из немногих шоу, которое не будет сбито с толку пандемией коронавируса, которая в настоящее время охватывает мировые телевизионные и кинопродукции.

В четвертом сезоне впервые будет представлена принцесса Диана, роль которой сыграет начинающая актриса Эмма Коррин. Оливия Колман и Хелена Бонэм Картер вернутся в этом сезоне к ролям Елизаветы и принцессы Маргарет соответственно.

Напомним, пятый сезон сериала "Корона" от Netflix станет финальным. Роль королевы Елизаветы II в последней части исполнит Имельда Стонтон. Стонтон сыграет Елизавету в 21 веке.

Фото www.instagram.com/thecrownnetflix

Сериал "Корона" впервые вышел в 2016 году и уже получил несколько десятков наград, в том числе "Золотой Глобус" и "Эмми". Третий сезон вышел в ноябре 2019 года. Четвертый запланирован на 17 декабря 2020 года, а даты выхода пятого пока нет.

Как сообщалось ранее, создатели сериала "Корона" сомневаются, что снимут сезон об отказе принца Гарри и Меган Маркл от титула.

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Напомним:

  • Съемки "Сокола и Зимний солдата" остановлены из-за коронавируса.

  • Съемки четвертого сезона сериала "Ривердейл" приостановлены из-за угроз, связанных с распространением вируса COVID-19. Эту новость опубликовал в Twitter журналист Гэри Левин. Студия Warner Bros. подтвердила эту информацию.

  • Съемочный процесс популярного американского сериала "Анатомия страсти" "поставлен на паузу" из-за коронавируса.

  • Съемки продолжения сериала "Карнивал Роу", которые проходили в Праге, остановили из-за коронавируса, а съемочную группу отправили на карантин.

  • Съемки нового сезона популярного сериала "Рассказ служанки" остановили из-за угрозы распространения коронавируса на съемочной площадке.

  • Из-за набирающей обороты эпидемии коронавируса производство "Сверхъестественного" было приостановлено.

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Сериал, Съемки, Елизавета II, Корона, Коронавирус, Netflix, 4 сезон, Имельда Стонтон.
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