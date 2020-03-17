"Сверхъестественное": Сэм и Дин встречают своих двойников в новом промо

Новости культуры:Знаменательная встреча произойдет в бункере, а "новые" персонажи окажутся гостями из другого мира.

Чем больше Винчестеров, тем лучше. Видимо, именно такой позиции придерживаются создатели "Сверхъестественного", ведь опубликованное накануне промо следующего эпизода показало, что Сэм (Джаред Падалеки) и Дин (Дженсен Эклс) вскоре увидят своих двойников.

Кстати, складывается ощущение, что дела у запредельных Сэма и Дина идут весьма неплохо: они выглядят стильными, лощеными и очень довольными жизнью. Контраст с полюбившимися фанатам героям разительный, так что эпизод наверняка получится занимательным и веселым.

Правда, на этом хорошие новости заканчиваются. Из-за набирающей обороты эпидемии коронавируса производство "Сверхъестественного" было приостановлено. Представители Warner Bros. опубликовали официальное заявление, в котором было сказано, что студия временно прекращает работу над некоторыми из своих проектов.

Подтвержденных случаев заражения COVID-19 на любой из наших площадок не было, но здоровье и безопасность сотрудников для нас в приоритете, — говорится в заявлении.

Сначала не было ясно, оказалось ли "Сверхъестественное" в списке "замороженных" сериалов, но позже источники подтвердили, что шоу присоединилось к приостановленным на неопределенный срок "Флэшу", "Ривердейлу" и другим шоу. Однако еще один эпизод фанаты все же увидят — он выйдет на The CW 23 марта.