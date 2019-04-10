В актерском составе сериала "Корона" пополнение: кто сыграет принцессу Диану

Новости культуры: Первую супругу принца Чарльза сыграет Эмма Коррин, сообщает CNN.

23-летняя актриса Эмма Коррин (Emma Corrin) сыграет принцессу Диану в возрасте 18–22 лет в четвертом сезоне сериала. Этот сезон расскажет историю зарождающегося романа принца Чарльза и Дианы и их отношений до помолвки.

Роль принцессы Дианы станет первой крупной работой Эммы Коррин. Девушка призналась, что с восторгом приняла предложение присоединиться к проекту.

"Думаю, что присоединиться к такой невероятно талантливой актерской семье — это на грани сюрреализма. Принцесса Диана была иконой, и ее влияние на мир остается неизменным и вдохновляющим", — написала Коррин в Instagram.

Один из создателей сериала Питер Морган в недавнем интервью рассказал, что Эмма мгновенно очаровала съемочную группу.

"Эмма — это настоящий талант. Она сразу же покорила нас во время кастинга. Помимо невинности и красоты молодой Дианы, у актрисы в изобилии те многогранность и сложность характера, которые позволят ей изобразить необыкновенную женщину, превратившуюся в культовую фигуру своего поколения", — отметил Питер.

Оценить работу Эммы зрители смогут не раньше четвертого сезона телешоу. Дата выхода - пока не известна. А вот третий сезон зрители смогут увидеть уже в июле этого года.

Сериал "Корона" выходит с 2016 года и рассказывает о британской королевской семье с момента свадьбы Елизаветы II в 1947 году и до настоящего времени.