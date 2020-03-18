Что происходит?: 3 сезон "Мира Дикого Запада" показывает худшие результаты по просмотрам

Новости культуры:Неизвестно, как изменится число зрителей "Мира Дикого Запада" из-за пандемии коронавируса.

Премьера первой серии третьего сезона "Мира Дикого Запада" привлекла в прямой трансляции на канале НВО 901 тысячу зрителей, что на 57% меньше, чем было у премьерной серии второго сезона — 2,1 миллиона зрителей, и является самым худшим результатом для всех уже показанных серий.

В целом эпизод посмотрело 1,7 миллиона зрителей, что дает соотношение приблизительно один к одному тех, кто смотрел прямую трансляцию, и тех, кто отложил просмотр. Что означает снижение ажиотажа вокруг сериала и переход к цифрам, характерным для большинства сериалов. Для сравнения, последний эпизод второго сезона на настоящий момент набрал только 1,6 миллиона просмотров, хотя показал лучшие цифры просмотра прямой трансляции.

Тем не менее, "Мир Дикого Запада" остается лидером среди сериалов НВО, он опередил по показателям "Оутсайдер" и "Хранителей".

Одной из причин снижения числа зрителей может являться тот факт, что выход эпизода совпал с показом CNN предвыборных дебатов Демократической партии. Эти дебаты смотрели 10,8 миллиона зрителей.

Эпизоды первого сезона на всех платформах в среднем смотрело 13 миллионов зрителей, второго — 9 миллионов.