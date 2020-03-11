Съемки "Сокола и Зимний солдата" остановлены: причина

Новости культуры:Коронавирус "ударил" и по успешному сериалу "Сокол и Зимний солдат".

Съемки новинки Marvel проводились в столице Чехии – Праге. Местные власти уже объявили в городе карантин из-за коронавируса. В частности, временно закрыли учебные заведения и отменили светские мероприятия, чтобы избежать скопления людей. К предохранительным мерам прислушались и авторы сериала "Сокол и Зимний солдат", которые приостановили работу над созданием супергеройского кинопроекта.

Съемочной группе пришлось вернуться в Атланту, где ведется основной процесс съемок. Когда работу в Чехии можно будет восстановить, пока не сообщается. Также не известно, повлияет ли это на дату премьеры сериала, которая запланирована на август 2020 года.

Как известно, сериал разрабатывают специально для Disney+. В основе сюжета "Сокола и Зимнего солдата" – события, которые разворачиваются после фильма "Мстители: Финал". После поединка с Таносом и спасения Вселенной Капитан Америка уходит на пенсию, передавая свой знаменитый щит "Соколу" Сэму Уилсону. Именно он отныне будет защищать мир от злодеев, заручившись поддержкой "Зимнего солдата" Баки Барнса.

Съемки начались еще в октябре 2019 года в Атланте и уже не первый раз срывались. В января 2019 года авторы кинопроекта отменили работу в Пуэрто-Рико.