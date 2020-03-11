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Съемки "Сокола и Зимний солдата" остановлены: причина

Съемки "Сокола и Зимний солдата" остановлены: причина
19:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Коронавирус "ударил" и по успешному сериалу "Сокол и Зимний солдат".

Съемки новинки Marvel проводились в столице Чехии – Праге. Местные власти уже объявили в городе карантин из-за коронавируса. В частности, временно закрыли учебные заведения и отменили светские мероприятия, чтобы избежать скопления людей. К предохранительным мерам прислушались и авторы сериала "Сокол и Зимний солдат", которые приостановили работу над созданием супергеройского кинопроекта.

Съемочной группе пришлось вернуться в Атланту, где ведется основной процесс съемок. Когда работу в Чехии можно будет восстановить, пока не сообщается. Также не известно, повлияет ли это на дату премьеры сериала, которая запланирована на август 2020 года.

Как известно, сериал разрабатывают специально для Disney+. В основе сюжета "Сокола и Зимнего солдата" – события, которые разворачиваются после фильма "Мстители: Финал". После поединка с Таносом и спасения Вселенной Капитан Америка уходит на пенсию, передавая свой знаменитый щит "Соколу" Сэму Уилсону. Именно он отныне будет защищать мир от злодеев, заручившись поддержкой "Зимнего солдата" Баки Барнса.

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Съемки начались еще в октябре 2019 года в Атланте и уже не первый раз срывались. В января 2019 года авторы кинопроекта отменили работу в Пуэрто-Рико.

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Кино, Фильм, Сериал, Съемки, Коронавирус, "Сокол и Зимний Солдат".
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