Сериал "Корона": найдена актриса на роль Елизаветы II в финальном сезоне

Роль Елизаветы II в финальном сезоне сериала "Корона" будет выполнять британская актриса Имелда Стонтон. Она заменит Оливию Колман.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Также стало известно, что сериал не планируют продолжать на шестой сезон.

""Корона" закончится пятым сезоном, объявил автор и шоуранер Питер Морган. Имельда Стонтон подтвердила, что взяла золотую эстафету от Оливии Колман как королева Елизавета для финального сезона", - говорится в сообщении.

В то же время в 4-м сезоне королеву будет играть Оливия Колман, которая взяла на себя инициативу Клер Фой.

