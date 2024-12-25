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Всю жизнь в тени звездного мужа: что известно о жене Монатика, которая родила ему третьего сына

Автор
Наталья Дума
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Автор
Жену Дмитрия Монатика зовут Ирина
Жену Дмитрия Монатика зовут Ирина. Фото Колаж Телеграфу

Пара вместе уже более 12 лет

Известный украинский певец Monatik недавно стал многодетным отцом. Его жена родила третьего сына. Радостным известием супруги поделились в Сочельник, 24 декабря, сфотографировавшись с новорожденным ребенком на фоне праздничной елки.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Дмитрия Монатика, которая всегда была в тени мужа. Их отношения начались с дружбы.

История любви Дмитрия Монатика с женой Ириной

Дмитрий и Ирина родом из Луцка. Однако в тот же период переехали в Киев, где и познакомились. По словам артиста, у них была общая подруга, с которой он пошел гулять по Киеву, а позже она позвала Ирину. В тот вечер они долго сидели в пабе и разговаривали. Об этом Monatik рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Ирина стала первой, кому Дмитрий показал свои песни. "Это был первый человек, которому я показал песни. Для меня это было, как раздеться и стать голым. На тот момент, когда ты не веришь в себя, как в автора, то ли это талантливо, или нет – было стыдно и необычно. Я же был с брейк-дансо тусовки. Мне было стыдно сказать, что я пишу песни, потому что они еще и были лиричны, глубокие. И она сказала, что это так талантливо и круто», – делится Monatik.

Монатик с женой Ириной

После этого будущие супруги начали дружить. Они очень много общались и вместе ходили на разные вечеринки. Более того, на тот момент они были в отношениях, но с другими людьми и даже помогали друг другу выбирать для своих тогдашних любимых подарки. Дружеские отношения продолжались около года.

Монатик с женой

Со временем певец осознал, что не может вообразить, что будет, если он потеряет Ирину. Тогда у них начались романтические отношения.

Свадьба была без пышного празднования и излишней роскоши. Церемония была скромной и камерной, предназначенной только двоим. Предложение мужчина делал оригинально. Дмитрий подготовил для любимой сюрприз – сделал романтический ужин на крыше и украсил все фонарями. Он прочитал ей стихотворение "Ты", а затем задал самый ожидаемый вопрос "ты выйдешь за меня?", на что Ирина ответила "да!".

Монатик с женой

Что известно о жене Дмитрия Монатика

Жену певца зовут Ирина. Она родилась в Луцке, но ради работы переехала в Киев. Она активно ведет свой Instagram аккаунт, где делится моментами из личной жизни и семейными фото. В соцсети Ирина Монатик имеет 100 тысяч подписчиков.

Монатик с женой и детьми

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о первом муже Натальи Могилевской. За свою жизнь артистка была в браке два раза, но они заканчивались разрывами.

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#Ребенок #Монатик #Ірина Монатік