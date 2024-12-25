Всю жизнь в тени звездного мужа: что известно о жене Монатика, которая родила ему третьего сына

Пара вместе уже более 12 лет

Известный украинский певец Monatik недавно стал многодетным отцом. Его жена родила третьего сына. Радостным известием супруги поделились в Сочельник, 24 декабря, сфотографировавшись с новорожденным ребенком на фоне праздничной елки.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Дмитрия Монатика, которая всегда была в тени мужа. Их отношения начались с дружбы.

История любви Дмитрия Монатика с женой Ириной

Дмитрий и Ирина родом из Луцка. Однако в тот же период переехали в Киев, где и познакомились. По словам артиста, у них была общая подруга, с которой он пошел гулять по Киеву, а позже она позвала Ирину. В тот вечер они долго сидели в пабе и разговаривали. Об этом Monatik рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Ирина стала первой, кому Дмитрий показал свои песни. "Это был первый человек, которому я показал песни. Для меня это было, как раздеться и стать голым. На тот момент, когда ты не веришь в себя, как в автора, то ли это талантливо, или нет – было стыдно и необычно. Я же был с брейк-дансо тусовки. Мне было стыдно сказать, что я пишу песни, потому что они еще и были лиричны, глубокие. И она сказала, что это так талантливо и круто», – делится Monatik.

После этого будущие супруги начали дружить. Они очень много общались и вместе ходили на разные вечеринки. Более того, на тот момент они были в отношениях, но с другими людьми и даже помогали друг другу выбирать для своих тогдашних любимых подарки. Дружеские отношения продолжались около года.

Со временем певец осознал, что не может вообразить, что будет, если он потеряет Ирину. Тогда у них начались романтические отношения.

Свадьба была без пышного празднования и излишней роскоши. Церемония была скромной и камерной, предназначенной только двоим. Предложение мужчина делал оригинально. Дмитрий подготовил для любимой сюрприз – сделал романтический ужин на крыше и украсил все фонарями. Он прочитал ей стихотворение "Ты", а затем задал самый ожидаемый вопрос "ты выйдешь за меня?", на что Ирина ответила "да!".

Что известно о жене Дмитрия Монатика

Жену певца зовут Ирина. Она родилась в Луцке, но ради работы переехала в Киев. Она активно ведет свой Instagram аккаунт, где делится моментами из личной жизни и семейными фото. В соцсети Ирина Монатик имеет 100 тысяч подписчиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о первом муже Натальи Могилевской. За свою жизнь артистка была в браке два раза, но они заканчивались разрывами.