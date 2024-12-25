Все життя в тіні зіркового чоловіка: що відомо про дружину Монатіка, яка народила йому третього сина

Пара разом вже понад 12 років

Відомий український співак Monatik нещодавно став багатодітним батьком. Його дружина народила третього сина. Радісною звісткою подружжя поділилося у Святвечір, 24 грудня, сфотографувавшись з новонародженим малюком на фоні святкової ялинки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Дмитра Монатіка, яка завжди була у тіні чоловіка. Їхні стосунки почалися із дружби.

Історія кохання Дмитра Монатіка з дружиною Іриною

Дмитро та Ірина родом із Луцька. Проте, в той самий період переїхали до Києва, де і познайомилися. За словами артиста, у них була спільна подруга, з якою він пішов гуляти Києвом, а пізніше вона покликала Ірину. В той вечір вони довго сиділи у пабі та розмовляли. Про це Monatik розповів в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Ірина стала першою, кому Дмитро показав свої пісні. "Це була перша людина, якій я показав пісні. Для мене це було, як роздягнутися і стати голим. На той момент, коли ти не віриш в себе, як в автора, чи це талановито, чи ні – було соромно і незвично. Я ж був з брейк-данс тусовки. Мені було соромно сказати, що я пишу пісні, бо вони ще й були ліричні, глибокі. І вона сказала, що це так талановито і круто", — ділиться Monatik.

Після цього майбутнє подружжя почало дружити. Вони дуже багато спілкувалися і разом ходили на різні вечірки. Ба більше, на той момент вони були у стосунках, але з іншими людьми і навіть допомагали один одному обирати для своїх тодішніх коханих подарунки. Дружні стосунки тривали близько року.

З часом співак усвідомив, що не може уявити, що буде, якщо він втратить Ірину. Тоді у них почалися романтичні стосунки.

Весілля було без пишного святкування та зайвої розкоші. Церемонія була скромною та камерною, призначеною лише для двох. Пропозицію чоловік робив оригінально. Дмитро підготував для коханої сюрприз — зробив романтичну вечерю на даху і прикрасив усе ліхтарями. Він прочитав їй вірш "Ти", а потім задав найочікуваніше питання "ти вийдеш за мене?", на що Ірина відповіла "так!".

Що відомо про дружину Дмитра Монатіка

Дружину співака звати Ірина. Вона народилася у Луцьку, але задля роботи переїхала до Києва. Вона активно веде свій Instagram акаунт, де ділиться моментами з особистого життя та сімейними фото. У соцмережі Ірина Монатік має 100 тисяч підписників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про першого чоловіка Наталії Могилевської. За своє життя артистка була у шлюбі два рази, але вони закінчувалися розривами.