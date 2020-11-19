Главные кинопремьеры 19 ноября: "Номера", "Пункт назначения. Аквапарк", "Криминальные боссы", "Порабощенные"

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"Номера" - полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю.
Интересные факты о фильме "Номера":
- Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2020 году в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) с участием творческой команды. Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков.
- Текст пьесы "Номера", лежащий в основе фильма, был написан Олегом Сенцов еще до заключения, в 2011 году.
- Над фильмом "Номера" работал тандем двух режиссеров - Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.
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Интересные факты о фильме "Криминальные боссы":
- Режиссер, писатель и актер Кларк Дьюк родом из Арканзаса.
- По мотивам романа Джона Брэндона "Арканзас".
- Лиам Хемсворт и Вивика А. Фокс снимались в фильме "День независимости 2: Возрождение".
- Кларк Дьюк и Брэд Уильям Хенке снимались в сериале "Офис".
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