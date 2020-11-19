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Четверг, 19.11.2020
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Главные кинопремьеры 19 ноября: "Номера", "Пункт назначения. Аквапарк", "Криминальные боссы", "Порабощенные"

Главные кинопремьеры 19 ноября: "Номера", "Пункт назначения. Аквапарк", "Криминальные боссы", "Порабощенные"
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф

Какие фильмы выходят 19 ноября - смотрите на сайте "Телеграф".

Номера

"Номера" - полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю.

Интересные факты о фильме "Номера":

- Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2020 году в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) с участием творческой команды. Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков.

- Текст пьесы "Номера", лежащий в основе фильма, был написан Олегом Сенцов еще до заключения, в 2011 году.

- Над фильмом "Номера" работал тандем двух режиссеров - Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

Пункт назначения. Аквапарк

События фильма происходят в летнем аквапарке под названием "Мокрая Долина", где ежедневно отдыхают и веселятся сотни людей. Однажды компания молодых друзей отправляется туда, чтобы отпраздновать конец учебного года и провести незабываемое время вместе. Однако вскоре праздник портит неизвестный маньяк, который ставит ловушки повсюду и превращает это место в кровавую бойню.

Порабощенные

Тайная организация будущего использует мозговые импланты, благодаря которым переносит сознание киллера в тело другого человека и выполняет заказные убийства. Однако порабощения чужого ума дается сверхвысокой ценой, ведь достаточно одной лишней мысли, чтобы потерять контроль. Вскоре исполнительница таких ужасных задач сама начинает меняться.

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Не все дома

Мама большого и дружного семейства едет в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверен, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это дело нехитрое, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... Что могло пойти не так?

Криминальные боссы

Кайл и Суайн - наемные работники наркобарона из Арканзаса по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели во очи. Однажды почти сорвавшаяся сделка влечет за собой смертельно опасные последствия.

Интересные факты о фильме "Криминальные боссы":

- Режиссер, писатель и актер Кларк Дьюк родом из Арканзаса.

- По мотивам романа Джона Брэндона "Арканзас".

- Лиам Хемсворт и Вивика А. Фокс снимались в фильме "День независимости 2: Возрождение".

- Кларк Дьюк и Брэд Уильям Хенке снимались в сериале "Офис".

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появился трейлер фильма "Том и Джерри" с Хлоей Морец в главной роли.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Номера, Афиша кино, Пункт назначения. Аквапарк, Криминальные боссы, Порабощенные.

Автор:

Телеграф
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