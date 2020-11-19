Главные кинопремьеры 19 ноября: "Номера", "Пункт назначения. Аквапарк", "Криминальные боссы", "Порабощенные"

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Номера

"Номера" - полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю.

Интересные факты о фильме "Номера":

- Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2020 году в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) с участием творческой команды. Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков.

- Текст пьесы "Номера", лежащий в основе фильма, был написан Олегом Сенцов еще до заключения, в 2011 году.

- Над фильмом "Номера" работал тандем двух режиссеров - Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

Пункт назначения. Аквапарк

События фильма происходят в летнем аквапарке под названием "Мокрая Долина", где ежедневно отдыхают и веселятся сотни людей. Однажды компания молодых друзей отправляется туда, чтобы отпраздновать конец учебного года и провести незабываемое время вместе. Однако вскоре праздник портит неизвестный маньяк, который ставит ловушки повсюду и превращает это место в кровавую бойню.

Порабощенные

Тайная организация будущего использует мозговые импланты, благодаря которым переносит сознание киллера в тело другого человека и выполняет заказные убийства. Однако порабощения чужого ума дается сверхвысокой ценой, ведь достаточно одной лишней мысли, чтобы потерять контроль. Вскоре исполнительница таких ужасных задач сама начинает меняться.

Не все дома

Мама большого и дружного семейства едет в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверен, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это дело нехитрое, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... Что могло пойти не так?

Криминальные боссы

Кайл и Суайн - наемные работники наркобарона из Арканзаса по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели во очи. Однажды почти сорвавшаяся сделка влечет за собой смертельно опасные последствия.

Интересные факты о фильме "Криминальные боссы":

- Режиссер, писатель и актер Кларк Дьюк родом из Арканзаса.

- По мотивам романа Джона Брэндона "Арканзас".

- Лиам Хемсворт и Вивика А. Фокс снимались в фильме "День независимости 2: Возрождение".

- Кларк Дьюк и Брэд Уильям Хенке снимались в сериале "Офис".

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