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Лучшие из лучших: главным фильмом года стал боевик "Плохие парни навсегда"

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14:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 15 ноября, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения премии People's Choice Awards-2020, победителей которой выбирают зрители путем голосования.

Об этом сообщается на сайте премии.

Престижное мероприятие состоялось с учетом карантина: знаменитости придерживались социального дистанцирования как на красной дорожке, так и на сцене во время выступления.

Лучшим фильмом стал боевик "Плохие парни навсегда".

Лучшим актером признали Уилла Смита.

Лучшей актрисой стала Тиффани Хэддиш.

Также, большинство зрителей отдали свои голоса за сериал "Анатомия страсти".

Лучший певец - Джастин Бибер.

Лучшая певица - Ариана Гранде.

Лучшая музыкальная группа - BTS.

People's Choice Awards - это ежегодная американская премия, которая присуждается с 1975 года. Лучших деятелей поп-культуры определяют по итогам зрительского голосования.

Ранее "Телеграф" писал, что британская актриса Эмили Блант стала самой матерящейся актрисой Голливуда.

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Все по теме:

People`s Choice Awards, Плохие парни навсегда, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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