В Голливуде назвали самую сквернословную актрису

Британская актриса Эмили Блант заняла первое место в списке "10 самых сквернословных актрис Голливуда".

Об этом сообщает портал Uproxx. Рейтинг киноактрис, которые чаще других коллег употребляют в кадре ненормативную лексику, составил портал BuzzBingo.

Список является частью текущего проекта, в ходе которого было изучено более 3500 сценариев фильмов, чтобы выяснить, какие актеры и актрисы ругаются больше всего. Проверка показала, что Эмили Блант неприлично выражалась 81 раз.

Согласно исследованию, чаще всего Блант употребляла мат в триллере "Девушке в поезде", где она, как сообщается, произнесла 33 нецензурных слова за относительно короткий 112-минутный просмотр фильма. Это означает, что Блант ругается в среднем три-четыре раза в минуту.

В тройке лидеров также оказались актрисы Дженнифер Лоуренс (75) и Лесли Манн (70), которые не смогли угнаться за британской актрисой.

Добавим, что Эмили Блант снялась в 40 фильмах и проектах. Среди ее самых известных работ отмечаются такие фильмы, как "Дьявол носит Prada" (2006), "Молодая Виктория" (2009), "Меняющие реальность" (2011), "Грань будущего" (2014), "Мэри Поппинс возвращается" (2018).

Самым громким проектом с участием актрисы можно назвать хоррор "Тихое место", срежиссированным ее супругом, американский актером Джоном Красински. Картина не только собрала огромную кассу по всему миру (при бюджете в 17 миллионов долларов картина собрала более 340 миллионов), но и получила множество положительных отзывов от кинокритиков и зрителей.

Ранее "Телеграф" писал, что премьера "Тихого места 2" запланирована на апрель 2021 года. Картине прогнозируют такой же успех, как и первой части.