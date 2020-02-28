Фильму "Тихое место 2" прогнозируют ошеломительные кассовые сборы

Новости культуры:Стартовые сборы второй части фильма могут превысить сборы первой части.

Сайт Deadline приводит данные аналитиков, которые полагают, что за первый уик-энд фильм соберет в американском прокате около 60 миллионов долларов.

"Тихое место", снятое режиссером Джоном Красински в 2018 году, при бюджете в 17 миллионов собрало в мировом прокате более 340 миллионов, из них 50 - в первые выходные. Хотя прогнозы аналитиков давали ему только 20 миллионов.

Среди причин, по которым продолжение обречено на успех, кроме финансового успеха первой части присутствуют и другие. Во-первых, выход фильма запланирован на конец марта, других крупных премьер, способных вступить в борьбу за деньги зрителей, в этот период не ожидается. Во-вторых, Paramount активно занимается продвижением фильма, включая показ рекламного ролика перед игрой SuperBowl.

События в "Тихом месте 2" будут происходить сразу после окончания первого фильма. Мать семейства Эвелин (в ее роли снова Красински снял свою жену Эмили Блант) с тремя детьми вынуждены будут рискнуть и покинуть безопасную ферму. В путешествии они узнают, что страшные существа, ориентирующиеся на звук при охоте, не единственные, кто угрожает их жизням.

Премьера фильма в Украине состоится 20 марта.