Хлоя Грейс Морец выгоняет мышонка в дебютном трейлере полнометражного фильма "Том и Джерри" от Warner Bros. (видео)

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри".

Новая картина станет анимации и игры живых актеров. То есть, всеми любимых Тома и Джерри зритель увидит такими, какими они были и в мультфильме, а вот все остальные роли будут исполнены реальными людьми.

Фильм покажет новую страничку в жизни Тома и Джерри. Они передуть в большой город. И вот когда вроде все хорошо и они стали друзьями, Джерри снова становиться на «тропу войны».

Мышонок селится в дорогом престижном отеле, в котором намечается пышная свадебная церемония. Чтобы все прошло гладко сотруднице гостиницы Кайле, которую сыграла Хлоя Грейс Морец, дают задание обезвредить Джерри. Управляющий отелем - суровый мистер Терренс, которого исполняет Майкл Пенья, пристально следит за девушкой. Когда Кайла понимает, что она не справляется, она зовет на помощь уличного кота Тома. И тут начинается все самое интересное…

Украинские зрители смогут насладиться просмотром полнометражного фильма о любимых 4 марта 2021 года.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что мультфильм "Рик и Морти" продлили на седьмой сезон.