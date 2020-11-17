Зрителей ждут крутые сюжетные повороты: мультфильм "Рик и Морти" получит седьмой сезон

Автор шоу Дэн Хармон на онлайн-фестивале Adult Swim Festival 2020 рассказал, что сценаристы анимационного сериала "Рик и Морти" уже начали работу над седьмым сезоном. Отметим, что 5 сезон еще не вышел на экраны, а седьмой уже в работе.

Дэн признался, что уже не помнит, над каким сезоном работает, поскольку работа идет полным ходом.

«Мы, кажется, в данный момент работаем над седьмым сезоном, даже не могу уследить. Сам не знаю", - смеется Хармон.

Также сценарист рассказал, что в новых сезонах зрителей ожидают разные сюжетные повороты и возвращение «космической» Бет.

Когда же ждать новых серий, а также других сюжетных подробностей Хармон не раскрыл.

Ранее, «Телеграф» показывал, как создается анимационный сериал "Рик и Морти" - эксклюзивные видео.