Подарок любителям "Рика и Морти": шоураннер показал, как создается сериал (Видео)

Канал Adult Swim представил пару эксклюзивных видео создания знаменитого анимационного сериала "Рик и Морти".

Создатели популярного анимационного сериала "Рик и Морти" активно работают над новым сезоном мультфильма. Шоураннеру проекта Дэну Хармону пришло в голову поделиться с поклонниками процессом создания пятого сезона "Рика и Морти".

Он предложил Adult Swim опубликовать "сырой" фрагмент нового сезона.

Смотрите отрывок создания эпизода "Рика и Морти":

В этом отрывку видно, как на одной из планет Морти спасает своего раненного дедушку от огромного страшного монстра. В последний момент Морти удается вернуть их космическую тарелку домой, однако она была безнадежно разрушена.

Шансов оставаться в живых не оставалось и Морти решил попрощаться со своей возлюбленной Джессикой. Но поговорив с ней, подросток вдохновился и решил цепляться за жизнь до последнего. Все же ему удалось приземлить тарелку на океан. В конце ролика из-под воды появляется заклятый враг старика Рика, мистер Нимбус.

Как будет продвигаться история дальше узнаем, когда выйдет 5 сезон сериала "Рик и Морти".