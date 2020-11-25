В сериале "Ферзевый гамбит" показали матч украинского чемпиона мира по шахматам

Мини-сериал "Ход королевы" от Netflix, рассказывающий о жизни гениальной шахматистки Бет Хармон, поражает скрупулезностью авторов, ведь в каждой сцене, где присутствует шахматная доска, изображена реальная партия.

В одной из сцен, а именно в финальной "схватке" Хармон против советского гроссмейстера Василия Боргова, задействована реальная партия известного украинского шахматиста Василия Иванчука. Об этом сообщил консультант сериала, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в комментарии для телеканала "Дождь".

"Финальная партия в сериале - это реальная партия 1993 года Иванчук-Вольф. Тогда украинец сражался с американским гроссмейстером Патриком Вольфом на международном турнире. Буквально через день после выхода сериала я получил письмо от Вольфа с криком души "Я узнал эту партию!" Иванчук тогда сыграл неудачно и я в сериале применил усиление, а дальше практически полностью следовал идеи книги. Партия реальная, но с 35-го ходя идет отклонение от нее", - рассказал Каспаров.

Василий Иванчук - украинский гроссмейстер, один из сильнейших шахматистов мира 1990-х, 2000-х и 2010-х годов. Чемпион мира по блицу (2007 год), а также чемпион мира по быстрым шахматам (2016 год), финалист чемпионата мира ФИДЕ 2001-2002 года.

Напомним, в конце октября Netflix презентовал драматичный сериал "Ход королевы"/"Ферзевый гамбит", снятый по мотивам романа Уолтера Стоуна Тевиса. В драме рассказывается история молодой девушки Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой), воспитанной в сиротском приюте в Кентукки. С самого детства у девочки проявляется талант к шахматам. Бет находит новую семью и начинает участвовать в турнирах. Наркотики и алкоголь помогают девушке побеждать, однако на ее пути стал опытный советский гроссмейстер...

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