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Среда, 30.12.2020
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Очень правдивая экранизация: автор «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года

Очень правдивая экранизация: автор «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Автор культовой саги «Песнь Льда и Огня», по которой сняли сериал «Игра престолов», Джордж Мартин подвел итоги года и назвал сериал, который он считает одним из лучших в 2020 году. Любимым сериалом года у писателя является проект от Netflix – «Ход королевы»(«Ферзевый гамбит»).

В своем блоге Мартин написал, что режиссер и сценарист Скотт Френк создал очень точную адаптацию очень сильного романа, которую красиво отыграла Аня Тейлор-Джой.

«Думаю, вам всем он понравится. Если есть хоть какая-то справедливость, сериал должен побороться за награды», — считает писатель.

Стоит отметить, что тема шахмат очень близка Джорджу Мартину. Он отметил, что игра была огромной частью его жизни в старшей школе, в колледже и особенно после окончания колледжа, в начале 70-х. Мартин, как и главная героиня сериала, научился игре в юном возрасте, и довольно быстро стал неплохим игроком.

Так, что благодаря Скотту Френку, Ане Тейлор-Джой и «Ферзевому гамбиту» писатель вернулся в прошлое и вновь окунулся в мир шахмат.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что украинская модель показала косплей на главную героиню сериала «Ход королевы».

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Все по теме:

Кино, Джордж Мартин, Netflix, Ход королевы.

Автор:

Телеграф
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