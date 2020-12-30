Очень правдивая экранизация: автор «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года

Автор культовой саги «Песнь Льда и Огня», по которой сняли сериал «Игра престолов», Джордж Мартин подвел итоги года и назвал сериал, который он считает одним из лучших в 2020 году. Любимым сериалом года у писателя является проект от Netflix – «Ход королевы»(«Ферзевый гамбит»).

В своем блоге Мартин написал, что режиссер и сценарист Скотт Френк создал очень точную адаптацию очень сильного романа, которую красиво отыграла Аня Тейлор-Джой.

«Думаю, вам всем он понравится. Если есть хоть какая-то справедливость, сериал должен побороться за награды», — считает писатель.

Стоит отметить, что тема шахмат очень близка Джорджу Мартину. Он отметил, что игра была огромной частью его жизни в старшей школе, в колледже и особенно после окончания колледжа, в начале 70-х. Мартин, как и главная героиня сериала, научился игре в юном возрасте, и довольно быстро стал неплохим игроком.

Так, что благодаря Скотту Френку, Ане Тейлор-Джой и «Ферзевому гамбиту» писатель вернулся в прошлое и вновь окунулся в мир шахмат.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что украинская модель показала косплей на главную героиню сериала «Ход королевы».