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Украинская модель повторила сцену из сериала "Ход королевы": подписчики оценили (фото)

Украинская модель повторила сцену из сериала "Ход королевы": подписчики оценили (фото)
19:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram VIKI VIRGO

Это Виктория Макаренко. Украинская модель смогла прекрасно воссоздать популярный образ из нашумевшего американского сериала "Ход королевы".

Фото появились на личной странице Виктории в Инстаграм.

"Угадайте мой любимый сериал", - спросила модель у своих подписчиков.

 
 
 
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Поклонники Виктории оценили косплей в комментариях: "ВЫ ТАКАЯ КРАСОТА", "королева шахмат", "Красота и ум".

Известная в социальных сетях как Вики Вирго (VIKI VIRGO - Вики Дева, ред.), девушка пользуется особой популярностью у пользователей соцсети. Она каждый день получает тысячи лайков за каждую свою фотографию.

 
 
 
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Работает моделью и делится моментами своей повседневной жизни на личной странице в Инстаграме.

"Это было соблазнительно": Каспарову и его жене предлагали роли в сериале "Ход королевы"

 
 
 
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Ранее сообщалось, стоить ли смотреть сериал "Ход королевы".

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Все по теме:

Ход королевы, Ферзевый гамбит, Вики Вирго, Виктория Макаренко.

Автор:

Телеграф
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