Украинская модель повторила сцену из сериала "Ход королевы": подписчики оценили (фото)

Это Виктория Макаренко. Украинская модель смогла прекрасно воссоздать популярный образ из нашумевшего американского сериала "Ход королевы".
Фото появились на личной странице Виктории в Инстаграм.
"Угадайте мой любимый сериал", - спросила модель у своих подписчиков.
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Поклонники Виктории оценили косплей в комментариях: "ВЫ ТАКАЯ КРАСОТА", "королева шахмат", "Красота и ум".
Известная в социальных сетях как Вики Вирго (VIKI VIRGO - Вики Дева, ред.), девушка пользуется особой популярностью у пользователей соцсети. Она каждый день получает тысячи лайков за каждую свою фотографию.
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Работает моделью и делится моментами своей повседневной жизни на личной странице в Инстаграме.
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Ранее сообщалось, стоить ли смотреть сериал "Ход королевы".