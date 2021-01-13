Новинки Netflix 2021 года: стриминговый сервис показал, чем будет удивлять зрителей (видео)

Пока кинотеатры закрыты киноманы штудируют стриминговые платформы, что делает их еще более популярными.

Сервис Netflix решил “заманитить” зрителей уже, и представил тизер своих премьер 2021 года. Согласно ролику, киноманов ждут захватывающие экшны, драмы и романтические комедии.

Всего в 2021 году стриминговый сервис планирует представить около 70 фильмов, среди которых 52 на английском языке, 10 — на других языках, и плюс 8 анимационных.

Таким образом выходит, что каждую неделю Netflix будет радовать зрителей как минимум одной премьерой.

Новинки Netflix 2021 года: совместный трейлер

Ранее, “Телеграф” писал, что Netflix сделал подарок поклонникам сериал “Леденящие душу приключения Сабрины”, опубликовав подборку неудачных дублей со съемок.