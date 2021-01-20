Превзошел "Ход королевы": французский сериал "Люпен" стал самым популярным на Netflix в январе 2021

"Люпен" (Lupin) - это первый французский телесериал, попавший в рейтинг самых популярных проектов Netflix.

Как сообщает Variety, "Люпен" возглавил топ-10 лент стриминговой платформы по просмотрам, а это более 70 миллионов человек по всему миру.

Шоу, созданное Джорджем Кей и Франсуа Узаном, стартовало в пятницу, 8 января, и его просмотрели в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Особую популярность сериал получил благодаря актерскому составу, ведь в главной роли снялся известный французский актер Омар Си - звезда фильма "1+1". В проекте также сыграли Людивин Санье, Клотильда Эм, Николь Гарсия, Эрве Пьер, Суфиан Герраб и другие.

View this post on Instagram A post shared by LUPIN - The Gentleman Thief (@thelupinnetflix)

View this post on Instagram A post shared by LUPIN - The Gentleman Thief (@thelupinnetflix)

По сюжету, вдохновленный приключениями Арсена Люпена ("благородного разбойника", персонажа писателя Мориса Леблана - ред.), вор по имени Ассан Диоп намеревается отомстить за своего отца, несправедливо обвиненного в краже, богатой семье Пеллегрини.

Смотреть официальный трейлер сериала "Люпен" с Омаром Си - видео:

Средний рейтинг на известных сервисах:

IMDB: 7.7/10

КиноПоиск: 7.05

Rotten Tomatoes: средний "томатометр" - 94%; средняя оценка аудитории - 79%

Отзывы пользователей портала IMDB:

"Очень хорошо сделанный сериал во всех отношениях. Элегантный, умный. Любите его!"

"Мне это нравится. Остроумно, хорошо поставлено и срежиссировано. Эта версия Люпена - умное переосмысление (с некоторыми недостатками), пытающееся переместить оригинального персонажа на 100 лет вперед. И да, Люпен XXI века - сын африканских иммигрантов. И почему бы нет? Омар Си - отличный главный герой, и производственная ценность хороша. Совершенно приятное легкое развлечение. Я повторяю: это сделано для развлечения, это не соответствует деталям оригинальных книг, это не должно быть реалистичным"

Напомним, что 16 января в Украине вступил в силу закон о языке, поэтому Netflix сделал небольшой подарок для украинцев - выпустил первый иностранный фильм Outside the Wire ("Смертельная зона") с украинским дубляжем.