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Превзошел "Ход королевы": французский сериал "Люпен" стал самым популярным на Netflix в январе 2021

Превзошел "Ход королевы": французский сериал "Люпен" стал самым популярным на Netflix в январе 2021
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram thelupinnetflix

"Люпен" (Lupin) - это первый французский телесериал, попавший в рейтинг самых популярных проектов Netflix.

Как сообщает Variety, "Люпен" возглавил топ-10 лент стриминговой платформы по просмотрам, а это более 70 миллионов человек по всему миру. 

Шоу, созданное Джорджем Кей и Франсуа Узаном, стартовало в пятницу, 8 января, и его просмотрели в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Аргентина, Германия, Италия, Испания, Польша, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

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Особую популярность сериал получил благодаря актерскому составу, ведь в главной роли снялся известный французский актер Омар Си - звезда фильма "1+1". В проекте также сыграли Людивин Санье, Клотильда Эм, Николь Гарсия, Эрве Пьер, Суфиан Герраб и другие.

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По сюжету, вдохновленный приключениями Арсена Люпена ("благородного разбойника", персонажа писателя Мориса Леблана - ред.), вор по имени Ассан Диоп намеревается отомстить за своего отца, несправедливо обвиненного в краже, богатой семье Пеллегрини.

Смотреть официальный трейлер сериала "Люпен" с Омаром Си - видео:

Средний рейтинг на известных сервисах:

  • IMDB: 7.7/10

  • КиноПоиск: 7.05

  • Rotten Tomatoes: средний "томатометр" - 94%; средняя оценка аудитории - 79%

Отзывы пользователей портала IMDB:

"Очень хорошо сделанный сериал во всех отношениях. Элегантный, умный. Любите его!"

сериал люпин 2021

"Мне это нравится. Остроумно, хорошо поставлено и срежиссировано. Эта версия Люпена - умное переосмысление (с некоторыми недостатками), пытающееся переместить оригинального персонажа на 100 лет вперед. И да, Люпен XXI века - сын африканских иммигрантов. И почему бы нет? Омар Си - отличный главный герой, и производственная ценность хороша. Совершенно приятное легкое развлечение. Я повторяю: это сделано для развлечения, это не соответствует деталям оригинальных книг, это не должно быть реалистичным"

сериал люпин омар си

Напомним, что 16 января в Украине вступил в силу закон о языке, поэтому Netflix сделал небольшой подарок для украинцев - выпустил первый иностранный фильм Outside the Wire ("Смертельная зона") с украинским дубляжем.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 81

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Рейтинги, Сериалы, Трейлеры, Отзывы, Омар Си, Netflix, Люпен.
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