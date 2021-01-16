Аккурат к 16 января: Netflix сделал приятный подарок для Украины

С 16 января 2021 года в Украине вступает в силу новые требования Закона о государственном языке. Стриминговый сервис Netflix как будто готовится к этому “событию” и впервые выпустил новый оригинальный фильм на своей платформе сразу на украинском языке и с субтитрами.

Право “открывать” фильмы украинской на Netflix удостоилась картина “Outside the Wire” (Смертельная зона), премьера которой состоялась 15 января.

Лента озвучена студией дубляжа POSTMODERN Postproduction на заказ Netflix.

Сюжет фильма рассказывает историю недалекого будущего, в котором оператор беспилотника, которого отправили в зону боевых действий, попадает в команду с офицером-андроидом, с которым должен предотвратить ядерную атаку. Стоит отметить, что действия фильма частично происходят и на территории Украины.

Украинские киноманы с восторгом приняли подобную новость, о чем говорят позитивные отзывы под новостями с данной информацией.

Ранее, “Телеграф” писал, что Netflix презентовал ролик с премьерами на 2021 год.