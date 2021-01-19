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Создатели сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи подготовили неприятный сюрприз для фанатов

Создатели сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи подготовили неприятный сюрприз для фанатов
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram Peaky Blinders

Популярный британский криминальный сериал "Острые козырьки", созданный режиссером Стивеном Найтом ("Эффект колибри", "Седьмой сын", "Лок") в 2013 году для телеканала BBC Two, закончится после шестого сезона.

Как сообщает издание Variety, Найт пообещал, что история продолжится, но только "в другой форме".

BBC подтвердила прекращение шоу в понедельник, 18 января, объявив о возобновлении производства в Великобритании в соответствии со строгими правилами безопасности в пандемию.

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Окончание 6 сезона является чем-то вроде неожиданности, учитывая, что Найт ранее сообщал, что "Острые козырьки" доживут до 7 сезона. Однако задержка производства на год из-за пандемии, скорее всего, ускорила планы завершения сезона. Новый сезон, вероятно, выйдет в эфир в конце 2021 года или, возможно, даже в начале 2022 года, в зависимости от того, как быстро производство сможет завершить съемку в условиях продолжающегося вирусного кризиса в Великобритании.

Авторы уже приступили к съемкам "Острых козырьков" и опубликовали первое фото с площадки.

 
 
 
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Сериал рассказывает о гангстерской банде Томми Шелби, который держал в страхе улицы Бирмингема в 1919 году. Отличительным признаком банды было то, что они вшивали острые лезвия в козырьки своих кепок, превращая их в смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что по мотивам сериала "Острые козырьки" готовится выйти видеоигра.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 199

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BBC, Сериалы, Киллиан Мерфи, Острые козырьки.
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