По мотивам сериала "Острые козырьки" выйдет игра (Видео)

Новости технологии:Уже летом поклонники "Острых козырьков" смогут сыграть в игру по мотивам любимого сериала.

Компания Curve Digital и разработчик FuturLab анонсировали новую игру по мотивам британского сериала "Острые козырьки", который выходит на Netflix.

Сейчас съемки нового сезона приостановлены из-за коронавирса.

Как сообщается на странице игры в Steam, головоломка получила название Peaky Blinders: Mastermind, а ее выход на PS4, Xbox One, Switch и PC намечен уже на это лето.

В игре будет возможность присоединиться к банде семьи Шелби незадолго до начала событий первого сезона. Главными героями выступят шестеро членов семьи Шелби: Артур, Полли, Джон, Эйда, Финн и Томми. При этом у каждого из них будет своя способность. Игроку предстоит разгадывать загадки и находить самое оптимальное решение для новых головоломок, которые с каждым уровнем будут становиться сложнее.