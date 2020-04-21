Как в Fortnite: разработчики готовят сюжетное обновление Call of Duty: Warzone

Новости технологии:Разработчики игры стремятся создать цельный сюжет, как у других представителей жанра.

Call of Duty: Warzone быстро набрала популярность благодаря обновлению старой механики королевской битвы. В то же время разработчики все равно равняются на популярных представителей жанра. Так, в плане глобальных мероприятий "Военная зона" будет похожа на Fortnite.

Что известно

Нарративный директор Infinity Ward Тейлор Куросаки (Taylor Kurosaki) пообщался с VentureBeat, рассказав о развитии Call of Duty: Warzone как вселенной. Разработчики стремятся создать цельный сюжет, который будет развивать игру и служить поводом для масштабных мероприятий.

Например, старт каждого сезона в Call of Duty: Modern Warfare и Warzone сопровождается вступительным роликом. Во втором сезоне игрокам вернули Гоуста и намекнули на введение королевской битвы, а в третьем — возродили Алекса из сюжетной кампании. К тому же на картах Modern Warfare разработчики прячут пасхалки и скрытые зоны, расширяющие "лор" игры.

По словам Куросаки, у сюжета намечена цель, к которой он постепенно приближается. Директор провел аналогию с сериалами на ТВ, где шоураннеры понимаю куда двигаться, но не знаю сколько еще сезонов протянет шоу. Потому насколько быстро будет двигаться сюжет в Modern Warfare зависит от игроков, а именно их активности и интереса к шутеру.

"Опять же, все будет сводиться к единому макросюжету, который мы установили в Modern Warfare и продолжаем в Warzone. Если вы понимаете, кто играет в Modern Warfare, (события, - ред.) покажутся логичными и уместными для вселенной", — добавил Куросаки.