Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)
Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)
Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт
Евровидение-2020: организаторы решили устроить онлайн-концерт

Как в Fortnite: разработчики готовят сюжетное обновление Call of Duty: Warzone

Как в Fortnite: разработчики готовят сюжетное обновление Call of Duty: Warzone
20:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Разработчики игры стремятся создать цельный сюжет, как у других представителей жанра.

Call of Duty: Warzone быстро набрала популярность благодаря обновлению старой механики королевской битвы. В то же время разработчики все равно равняются на популярных представителей жанра. Так, в плане глобальных мероприятий "Военная зона" будет похожа на Fortnite.

Что известно

Нарративный директор Infinity Ward Тейлор Куросаки (Taylor Kurosaki) пообщался с VentureBeat, рассказав о развитии Call of Duty: Warzone как вселенной. Разработчики стремятся создать цельный сюжет, который будет развивать игру и служить поводом для масштабных мероприятий.

Например, старт каждого сезона в Call of Duty: Modern Warfare и Warzone сопровождается вступительным роликом. Во втором сезоне игрокам вернули Гоуста и намекнули на введение королевской битвы, а в третьем — возродили Алекса из сюжетной кампании. К тому же на картах Modern Warfare разработчики прячут пасхалки и скрытые зоны, расширяющие "лор" игры.

"Call of Duty: Warzone": Infinity Ward устранила баги и добавила новый режим "Кровавые деньги" (Видео)

По словам Куросаки, у сюжета намечена цель, к которой он постепенно приближается. Директор провел аналогию с сериалами на ТВ, где шоураннеры понимаю куда двигаться, но не знаю сколько еще сезонов протянет шоу. Потому насколько быстро будет двигаться сюжет в Modern Warfare зависит от игроков, а именно их активности и интереса к шутеру.

"Опять же, все будет сводиться к единому макросюжету, который мы установили в Modern Warfare и продолжаем в Warzone. Если вы понимаете, кто играет в Modern Warfare, (события, - ред.) покажутся логичными и уместными для вселенной", — добавил Куросаки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Игры, Техно, Call of Duty: Warzone.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Мода для полных женщин, весна 2020 года (Фото)
03 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля
05 Что мешает похудеть: факторы, замедляющие обмен веществ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой результат теста на коронавирус получили освобожденные из плена украинцы
Какой результат теста на COVID-19 получили освобожденные из плена
ООС: Боевики дважды нарушали режим &quot;тишины&quot;
ООС: Боевики дважды нарушали режим "тишины"
МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь