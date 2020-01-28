Режиссер "Острых козырьков" раскрыл название первого эпизода грядущего сезона

Новости культуры:Режиссер драмы опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото титульной страницы сценария грядущего сезона.

Криминальный драматический сериал "Острые козырьки" уже давно полюбился зрителям, и новость о том, что он продлен на шестой сезон, их, конечно, очень порадовала. А в минувшее воскресенье Энтони Бирн сделал поклонникам шоу еще один приятный сюрприз.

Как оказалось, первый эпизод получил название "Черный день". Подпись к снимку гласит, что сейчас вовсю идет подготовка к съемкам и "все еще впереди". Судя по комментариям поклонников режиссера, такое обещание их вполне устроило.

Кстати, некоторое время назад Бирн рассказывал, кого из персонажей зрители точно увидят в новом сезоне сериала. В интервью подкасту Obsessed With Peaky Blinders он заявил, что Джина (Аня Тейлор-Джой) и ее семья заявят о себе, а также много внимания будет уделено Освальду Мосли (Сэм Клафлин).

А сам Клафлин между тем поделился надеждами на то, что в сериале появятся эпизоды, основанные на реальных событиях из жизни Мосли, который был основателем Британского союза фашистов. В интервью UPROXX актер напомнил, что прототип его персонажа "в 30-х годах женился на леди Диане Митфорд, которая также была печально известна".

Сэм добавил, что эта свадьба Мосли и Митфорд проходила "в летнем домике Йозефа Геббельса, одного из самых отвратительных фашистов за всю историю, и на ней присутствовал сам Адольф Гитлер". Этот исторический момент актер счел наиболее достойным сюжета "Острых козырьков".

Уже известно, что следующий сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, но дата премьеры пока не называется.