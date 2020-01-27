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"Войны миров Z": режиссер сообщил о возможном продолжении фильма о зомби

"Войны миров Z": режиссер сообщил о возможном продолжении фильма о зомби
22:13 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Продюсер уверен, что наполненная ужасными зомби вселенная полна нераскрытых идей, дожидающихся своего часа.

Еще в 2013 году зрителям довелось увидеть, как Брэд Питт противостоит зомби-апокалипсису в "Войне миров Z", и финал фильма давал все основания полагать, что продолжение не заставит себя ждать. К сожалению, Paramount Pictures в феврале прошлого года решила, что его не будет, но продюсер Джереми Кляйнер не теряет надежды.

В интервью изданию The Hollywood Reporter он заявил, что любит эту вселенную и не считает, "что история закончилась". Все дело в том, что сам Кляйнер и команда кинокомпании Plan B Entertainment, а ей, к слову, владеет Брэд Питт, - большие поклонники творчества Макса Брукса, книга которого и легла в основу сюжета "Войны миров Z".

Так что продюсер уверен, что наполненная ужасными зомби вселенная полна нераскрытых идей, дожидающихся своего часа. Правда, Кляйнер и не утверждает, что сейчас предпринимаются какие-то попытки возродить мысль о съемке сиквела. Тем не менее поклонникам "Войны миров Z" наверняка приятно знать, что люди, наделенные властью, по-прежнему заинтересованы в продолжении этой истории.

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Современные кинореалии доказывают, что перезагрузки и сиквелы могут появляться даже десятилетия спустя после выходы оригинального фильма, так что списывать "Войну миров Z" со счетов пока не стоит. И если продолжение все же будет, можно не сомневаться, что Питт и режиссер Дэвид Финчер сделают все, чтобы новая лента получилась столь же захватывающей.

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Брэд Питт, Сиквел, Война миров Z, Джереми Кляйнер.
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