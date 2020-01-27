Актер Билл Мюррей похвалил сценарий фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Новости культуры:Уверенность Мюррея в "Наследниках" — определенно хороший знак.

Актер уверен, что будущая картина оправдает всеобщие ожидания.

Несмотря на то что многие подробности о новой части "Охотников за привидениями" держатся в секрете, Vanity Fair удалось проникнуть за кулисы предстоящего фильма. В частности, изданию представилась возможность побеседовать с Биллом Мюрреем, который вернется к роли доктора Питера Венкмана. Как признался актер, он согласился на участие в "Наследниках" после знакомства со сценарием:

Сценарий хорошо. В нем много эмоций. В нем раскрыта семейная тема, а сквозные темы очень интересные. Этот фильм сработает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wrapped! 68 days and still smiling. #GB20 Публикация от Jason Reitman (@jasonreitman) 18 Окт 2019 в 1:51 PDT

Новый фильм станет сиквелом двух предыдущих частей — "Охотники за привидениями" (1984) и "Охотники за привидениями 2" (1989). Судя по вышедшему недавно трейлеру, третья часть франшизы будет содержать множество отсылок к своим предшественникам.

Хотя в трейлере акцент сделан на том, чтобы познакомить зрителей с новыми действующими лицами, включая героев Пола Радда и Финна Вулфхарда, большая часть оригинального актерского состава "Охотников за привидениями" так или иначе вернется на экраны.

Помимо Мюррея, к своим давним ролям вернутся Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс и Сигурни Уивер. Режиссер и сценарист Джейсон Райтман признался, что в этом фильме он желает возродить то радостное волнение, которое присуще двум оригинальным частям.

В российский прокат "Охотники за привидениями: Наследники" выйдет 9 июля этого года.