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Актер Билл Мюррей похвалил сценарий фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Актер Билл Мюррей похвалил сценарий фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
12:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Уверенность Мюррея в "Наследниках" — определенно хороший знак.

Актер уверен, что будущая картина оправдает всеобщие ожидания.

Несмотря на то что многие подробности о новой части "Охотников за привидениями" держатся в секрете, Vanity Fair удалось проникнуть за кулисы предстоящего фильма. В частности, изданию представилась возможность побеседовать с Биллом Мюрреем, который вернется к роли доктора Питера Венкмана. Как признался актер, он согласился на участие в "Наследниках" после знакомства со сценарием:

Сценарий хорошо. В нем много эмоций. В нем раскрыта семейная тема, а сквозные темы очень интересные. Этот фильм сработает. 

 
 
 
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Публикация от Jason Reitman (@jasonreitman)

Новый фильм станет сиквелом двух предыдущих частей — "Охотники за привидениями" (1984) и "Охотники за привидениями 2" (1989). Судя по вышедшему недавно трейлеру, третья часть франшизы будет содержать множество отсылок к своим предшественникам. 

Хотя в трейлере акцент сделан на том, чтобы познакомить зрителей с новыми действующими лицами, включая героев Пола Радда и Финна Вулфхарда, большая часть оригинального актерского состава "Охотников за привидениями" так или иначе вернется на экраны.

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Помимо Мюррея, к своим давним ролям вернутся Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс и Сигурни Уивер. Режиссер и сценарист Джейсон Райтман признался, что в этом фильме он желает возродить то радостное волнение, которое присуще двум оригинальным частям.

В российский прокат "Охотники за привидениями: Наследники" выйдет 9 июля этого года.

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Фильмы, Кино, Билл Мюррэй, Охотники за привидениями, Смотреть, Наследники, Охотники за привидениями: Наследники.
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