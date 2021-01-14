Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году
Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году
Турция начала массовую вакцинацию препаратом, который закупила и Украина (видео)
Турция начала массовую вакцинацию препаратом, который закупила и Украина (видео)
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
Невезучий Сон и супергол Кейна после "полета" - в обзоре матча Тоттенхэм - Фулхэм (видео)
Невезучий Сон и супергол Кейна после "полета" - в обзоре матча Тоттенхэм - Фулхэм (видео)

Что будет в новых сериях 10 сезона "Ходячих мертвецов": опубликован тизер

Что будет в новых сериях 10 сезона "Ходячих мертвецов": опубликован тизер
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Телеканал AMC продолжает подогревать интерес зрителей к 10 сезону сериала «Ходячие мертвецы». Основная часть сезона завершилась еще в октябре 2020 года. Из-за большой популярности проекта, телеканал решил продлить сезон и выпустить бонусные эпизоды.

Премьера дополнительных серий намечена на 28 февраля.

На YouTube-канале Walker Grimes телеканал AMC выложил в сеть тизер-трейлер шести новых эпизодов сериала.

В ролике показывается анимация из фотографий основных героев с закадровой озвучкой, в которой можно услышать размышления героев по поводу грядущих событий. Интересной деталью является то, что в тизере появляется снимок встречи Нигана и Мэгги. Напомним, что именно Ниган жестоко убил мужа Мэгги.

Ранее, “Телеграф” писал, что в сети появился ролик, посвященный финальному сезону "Ходячих мертвецов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

Все по теме:

Кино, Сериал, Ходячие Мертвецы, Тизер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
02 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
03 У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
04 Продлят как минимум до конца 2021 года: появились неутешительные данные о сроках карантина в Украине
05 В Украине ввели новые штрафы из-за масок: что важно знать и сколько придется заплатить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться
Землю накроют магнитные колебания: когда их ждать и как подготовиться
Местами до 18 мороза: в Украину идет циклон, который принесет настоящую зиму
Местами до 18 мороза: в Украину идет циклон, который принесет настоящую зиму
Трамп показался на видео после объявление импичмента
Трамп показался на видео после объявление импичмента
В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
В школах и детских садах нашли фальшивое сливочное масло: названы нарушители
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь