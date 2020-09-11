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Ностальгия пробирает: в сети появился ролик, посвященный финальному сезону "Ходячих мертвецов" (Видео)

Ностальгия пробирает: в сети появился ролик, посвященный финальному сезону "Ходячих мертвецов" (Видео)
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
В трогательном тизере представлены моменты из предыдущих сезонов популярного сериала о зомби.

Ранее стало известно, что 11 сезон сериала "Ходячие мертвецы" станет финальным. В честь анонса нового сезона AMC выложил новый тизер.

В нем нет сцен нового сезона, потому что съемки еще не стартовали. Но он напоминает, через что пришлось пройти героям сериала за все годы выживания по соседству с зомби. Пересказывает события сериала в тизере Мэгги Грин (Лорен Коэн). Зрителям напоминают события из жизни Рика Граймса (Эндрю Линкольн), Дэрила Диксона (Норман Ридус), Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд), Мишонн (Данай Гурира) и самой Мэгги. Комментарий канала к тизеру обещает, что финальный сезон будет "эпичным".

На последних секундах тизера показан вооруженный солдат в белых доспехах, которые носят только члены Армии Содружества.

Шоураннер сериала Анджела Канг летом подтвердила, что финальный сезон будет основан на сюжетной арке Содружества, завершающей комиксы Роберта Киркмана, на которых базируется сюжет сериала. Она описала новый сезон словами "атмосфера города, смешанная с элементами вестерна и триллера".

Ходячие мертвецы

Главный контент-директор и продюсер Скотт Гимпл ранее рассказал, что фанатов ждет "много захватывающих историй". Кроме того, он пообещал, что о группе, ответственной за похищение Рика Граймса и именующей себя Civil Repuvlic Military, зрители больше узнают из спин-оффа "Ходячие мертвецы: Мир за пределами".

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Четвертого октября будет показан 16 эпизод 10 сезона сериала "Ходячие мертвецы". В этот же день стартует показ "Ходячих мертвецов: Мир за пределами". А 11 октября состоится премьера 6 сезона "Бойтесь ходячих мертвецов".

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Ходячие Мертвецы, Тизер.

Автор:

Телеграф
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